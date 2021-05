Een jaar geleden hing Nicolas Lombaerts de voetbalschoenen aan de haak. Nog een keer blikt hij terug, en kijkt verwonderd naar de lichting Rode Duivels waar hij tot voor een paar jaar mee op het veld stond.

Wat blijft je bij van die eerste jaren toen het met de Rode Duivels niet zo goed ging?

Nicolas Lombaerts: 'Dat was niet echt een topsfeer. De resultaten waren slecht en rond de ploeg hing altijd iets negatiefs. Op de duur werd er gelachen met ons, was het geen eer meer om nog Rode Duivel te zijn. Er zat toen veel stress in die ploeg.'

'Er was gewoon veel minder kwaliteit. Als je toen in Nederland voetbalde, was je al een hele mijnheer. Vandaag zou het voor een speler van AA Gent, zoals ik toen, niet vanzelfsprekend zijn bij de Rode Duivels te spelen, omdat we nu echte wereldtoppers hebben. Want dat is Kevin De Bruyne toch, een wereldtopper. Toen ik debuteerde was het nog heel moeilijk om pakweg in Engeland te geraken.'

'In de halve finale van de Champions League speelden drie Belgen. Toen ik met Zenit de UEFA Cup won, was dat nog een opmerkelijke prestatie. Als je nu als Belg de Europa League wint, word je nog amper herinnerd. Je moet nu als Belg al Champions League winnen om onthouden te worden.'

Is er een kantelmoment geweest waarop je het voelde veranderen?

Lombaerts: 'De aanstelling van Dick Advocaat was de ommekeer. Dat zo'n gerenommeerde trainer kwam, leek op dat moment onmogelijk, omdat er toen geen geld was. Dat hij ook effectief kwam, betekende dat hij geloofde dat er iets mogelijk was met de Rode Duivels. Ik kende hem van bij Zenit, ik had altijd het gevoel dat hij een goed inzicht had wat kon en wat niet kon, dat hij er goeie spelers uit kon pikken. Eenmaal hij er was, voelde ik dat er iets mogelijk was. Dat gevoel zette zich over op de spelers, de entourage en op de supporters: als Advocaat er in gelooft, geloven wij er ook in.'

Was er een speler die de Rode Duivels heeft meegezogen naar de top?

Lombaerts: 'Het waren er veel ineens: Mignolet, Courtois: dat zijn wereldtoppers. Kompany, Vertonghen, Fellaini, Witsel, Hazard, De Bruyne ook. Lukakukwam toen ook net kijken. Toen kreeg hij kritiek, nu legt hij iedereen het zwijgen op.'

Heeft hij jou verbaasd?

Lombaerts: 'Dat hij zo'n killer zou worden, wist ik ook niet, toen. Maar hij heeft altijd de honger en de goesting gehad om zo te worden. Zo leergierig, hij wilde altijd bijleren en de beste worden. Op training was het lachen met hem, ik vond hem een schitterende gast, een beetje speels.'

Wie heeft je het meest verbaasd van alle Rode Duivels met wie je gespeeld hebt?

Lombaerts: 'Hazard en De Bruyne alvast niet. Het was wel moeilijk inschatten wat dat op wereldniveau zou worden. Wie had ooit voor mogelijk gehouden dat we met De Bruyne een speler zouden krijgen die misschien de Gouden Bal wint? Wat hij toont, heb ik zelden gezien.'

Wat verbaast je het meest aan hem?

Lombaerts: 'Hoe gemakkelijk alles gaat. Hij heeft de vista, de passing. Ik ken niemand die zo makkelijk een bal voor doel brengt, een lage bal, een voorzet, een bal in de rug van de verdediging: fenomenaal, de precisie, de snelheid in zijn passing die altijd juist is.'

Lees het volledige interview met Nicolas Lombaerts in Sport/Voetbalmagazine van 19 mei.

