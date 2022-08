Na twee speeldagen is Nicolas Raskin de speler die het meest van zich liet horen bij Standard. Op zijn 21ste is hij meer dan ooit klaar om de leider op het middenveld te worden.

De uitspraken van het bestuur van Standard zijn duidelijk: Nicolas Raskin aan boord houden is een prioriteit. Van hem een van de boegbeelden van hun project maken ook. In afwachting dat op bestuursniveau de daad bij het woord wordt gevoegd, is dat idee alvast duidelijk te zien in het spelplan van Ronny Deila. Door zijn ploeg in een dynamische en verticale 4-2-3-1 te laten spelen, zorgt de Noor ervoor dat hij de beste versie van zijn middenvelder te zien krijgt, een die zijn kwaliteiten in de verf zet en zijn mankementen zorgvuldig weet te camoufleren. Iets wat duidelijk werd tijdens de wedstrijd van afgelopen weekend tegen KRC Genk, toen Raskin Denis Dragus met een diepsteekpass op weg zette naar de 2-1.

Op het veld moet Raskin bewegen. Te veel om als enige wachtpost voor de verdediging te fungeren. Net zoals Razvan Marin voor hem, maar in een ander register, heeft de man uit Borgworm er behoefte aan om het spel voor zich te zien en ondertussen naast hem wat zekerheid te hebben om naar voren te kunnen trekken wanneer de gelegenheid zich voordoet. Gojko Cimirot vult die rol uitstekend in, waardoor Raskin kan infiltreren en ook kan afhaken om de spelopboiw te organiseren of over grote afstand te kijken zoals bij de goal van Denis Dragus. De nummer 26 van de Rouches is niet aan één plaats gebonden. Die natuurlijke agressiviteit komt van pas in de pressing die Deila centraal wil installeren. Door de dubbele pivot kan Raskin van ver vertrekken en toch altijd dicht bij de bal zijn. Goeie punten voor hem.

De nieuwe aanpak van Deila legt de nog altijd maar 21-jarige Raskin geen windeieren. In de eerste twee speeldagen van de competitie, nota bene tegen KAA Gent en KRC Genk, liet hij zich telkens opmerken met een topprestatie en dus één assist. In de voorbije twee edities van de Jupiler Pro League slaagde de jonge Belg erin telkens 1 goal en 4 assists te geven. Doe hij dit seizoen beter?

En wat gebeurt er komende zomer? Het contract van Raskin loopt na dit seizoen af en de fans zitten al vol ongeduld te wachten tot dat eindelijk verlengd wordt. Zoals eerder gezegd is de verlenging een prioriteit voor de club, maar witte rook kwam er vooralsnog niet uit de Luikse schoorsteen. Al is het ook perfect mogelijk dat de belofteninternational na vier seizoenen op Sclessin andere oorden opzoekt.

