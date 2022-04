Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voetbalweekend. Met Beerschothooligans, Club Brugge en Union.

Het gedrag van Beerschotsupporters op Union toont dat het hooliganisme echt weer terug is.

'En het ergste is: die hooligans kicken alleen op aandacht, die willen in de belangstelling komen. Eigenlijk zou je dat allemaal moeten kunnen negeren, maar je kan het natuurlijk niet onbesproken laten. Het is vreemd dat Beerschot na eerdere incidenten twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren moet spelen, maar dat de supporters wel mee mogen op verplaatsing. Al kan je die hooligans geen supporters nemen.

'Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren. Krijgt Union de drie punten voor de groene tafel ? Dat zal allicht tot protest van Club Brugge leiden. Worden die laatste zeven minuten en de blessuretijd later gespeeld? Blijft de uitslag gehandhaafd? Moet de hele match hernomen worden? De beslissing moet zo snel mogelijk vallen anders begint play-off 1 nog zonder rangschikking. Dat zou helemaal lachwekkend zijn.'

Intussen is er de vaststelling dat Union de vierde thuismatch op rij niet kon winnen en dat Club Brugge bij vlagen goed voetbal bracht tegen KV Mechelen.

'Club pakt nu 24 punten op 24, de supporters staan weer helemaal achter de ploeg, het enthousiasme was groot zondagavond. Er staat weer een blok dat moeilijk te stoppen zal zijn. Weliswaar past het voetbal van Alfred Schreuder niet echt bij het dna van Club, zeker in zijn beginperiode niet, maar hij heeft een aantal verschuivingen gedaan die de ploeg nu punten opleveren. Schreuder blijft er heel rustig onder, je zal hem in zijn analyses nooit op euforische uitspraken betrappen, hij profileert zich op geen enkele manier. Misschien dat je je ook daardoor afvraagt wat zijn inbreng nu eigenlijk is. Met Skov Olsen, Buchanan en Odoi zijn er natuurlijk ook spelers bijgekomen die de ploeg verrijken. Terwijl Mats Ris heel sterk bezig is en Stanley Nsoki plots een zeer secure verdediger is.

'Schreuder blijft wel zeer kordaat in zijn keuzes. Als je merkt dat Ruud Vormer nu al zo lang op de bank blijft zonder ook maar één minuut te spelen, dat moet voor hem zeer pijnlijk zijn. Terwijl Vormer acht jaar lang een meubelstuk was. Maar dat soort sentiment telt niet in de voetbalwereld.'

Binnen twee weken beginnen de play-offs, Seraing speelt nog een dubbele barragewedstrijd tegen RWDM maar voor negen clubs is het seizoen helemaal afgelopen.

'Dominik Thalhammer, de Oostenrijkse trainer van Cercle Brugge, zei onlangs dat hij zoiets in eigen land niet uitgelegd krijgt. De competitie herbegint in het weekend van 23/24 juli, dat is binnen dik drie maanden. Intussen moeten de spelers betaald worden. Hoe krijg je dan in deze tijden je begroting in evenwicht?

'Los van het hele systeem dan, aan play-offs beginnen met een halvering van de punten. Overwinningen die je de voorbije maanden hebt behaald, worden plots halve overwinningen. Dat druist in tegen de essentie van de sport. En dan mag het straks misschien nog spannend worden, dat is geen argument om die formule goed te praten. Je kan het namelijk nog spannender maken: door de punten door vier te delen.'

