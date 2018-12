'Niet-EU-voetballers in ons land zijn te vergelijken met transmigranten'

Hoe kon het in het Belgische voetbal zo verkeerd lopen, en hoe kan het opgelost worden? Het zijn confronterende vragen die buitenstaanders de afgelopen weken stelden aan wie in 't wereldje werkzaam is. Deals in het voetbal waarbij makelaars riante sommen opstrijken, zijn geen Belgische uitzondering. Wie de mercato's in andere competities volgt, weet dat de bedragen hier peanuts zijn in vergelijking met wat elders geïncasseerd wordt.

...