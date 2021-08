Met termen als 'een mirakel' moet je voorzichtig zijn, zeker als de logica gerespecteerd blijft. Maar Antwerp zette wel een enorme stap door zich te plaatsen voor de groesfase van de Europa League. Alleen al om de rust wat te laten terugkeren.

En of er druk op zat. De zaak Nainggolan, de hele historie rond de nieuwe tribune die niet op zijn volledige capaciteit kan worden benut omdat er problemen zijn met vergunningen (en toegangswegen, in een groene zone leg je vandaag niet meer zomaar parking en een weg aan, voorzitter). En dan nog die 4-2 in Cyprus uit de heenwedstrijd, waar de trainer in eigen voet schoot. De pech ook van de blessure van Michael Frey en het niet speelgerechtigd zijn van Viktor Fischer, met Frey offensief beslissend in de kwakkelende nationale start van the Great Old new look, waarin wel heel snel veel nieuwe namen in dezelfde richting moesten kijken. Het waren geen evidente eerste weken op de Bosuil, waar al eens een hard woord viel en een neus werd afgebeten. Allemaal stijf van de stress.

Opgezweept door de dj en zijn harde beats ging het dak eraf, zoals dat vorig seizoen ook had kunnen gebeuren, na de zege tegen de Spurs. En of ze het gemist hadden, de fans, Europees succes.Een half uur later verscheen een naakte coach - Priske hield de handdoek rond de lenden stevig vast - voor de pers. Ja, hij wist dat die beelden de wereld rond zouden gaan. Maar oké, hij had zijn weddenschap verloren en dus... In de coulissen stonden staf en spelers te lachen. Kleedkamerhumor. We zien het andere coaches niet zo snel doen, maar het paste gisteren ergens wel bij het DNA van de club. Antwerp anno 2021 is sjiek van buiten, maar nog steeds volks van binnen. Met de billen bloot, letterlijk, ging de Deense coach wat ons betreft toch ook al een beetje in Nicosia. Dat mag daar, tenslotte was het er heet, maar niet op het werk. Gelukkig wist de Deen een week later zijn ploeg uitstekend te corrigeren. Miyoshi van bij de aftrap, Buta gewoon in de basis op rechts, Nainggolan (nog verre van fit, maar steeds fitter) naast Verstraete en Bataille weer op links. Vines, die later inviel, liet dan weer zien dat hij nog niet klaar is voor het intense werk van Europa. Hem in Cyprus voor de leeuwen gooien was een foute gok. Ander volk binnen dezelfde bezetting, ook dat vinden we een verdienste van de trainer: je moet niet direct je principes overboord gooien als het even niet lukt. Dan gaan spelers ook twijfelen. Aan jou.Het Antwerp dat op de Bosuil - in comfortabeler weersomstandigheden om gas te geven, het scheelde haast twintig graden - Omonia van bij de aftrap bij het nekvel pakte en 90, en uiteindelijk 120 minuten, niet meer losliet, was het Antwerp dat Priske altijd wil zien: agressief storend in balverlies, technisch wervelend in balbezit, met veel actie en snelheid. Een talent als Loizos Loizou, op de radar van Brugge en in Nicosia nog wervelend, wist meteen dat er ook een andere kant aan de voetbalmedaille zit: Jelle Bataille liet hem geen seconde tijd voor een dribbel. En zo voetbalden ze allemaal, onder impuls van een alomtegenwoordige Verstraete, die misschien wel zijn beste wedstrijd ooit speelde.Antwerp begon vijf jaar geleden in 1A met een atletische ploeg die techniciteit miste, later werd die er druppelsgewijs aan toegevoegd, maar het Antwerp van vandaag zit helemaal aan het andere eind van het voetbalspectrum. Priske moest in de slotfase zelfs Seck in de spits gooien - geen gelukkige zet overigens, hij kon voor het torpederen van de doelman al bijna direct weer naar de kant - omdat hij wat kracht tekortkwam.Nainggolan, Buta, Myoshi, Benson, De Laet zelfs, Verstraete: allemaal gooiden ze zich zo hard dat ze af te rekenen kregen met krampen. Ook dat maakte het een beetje heroïsch. Met meer geluk dan kunde bleef Omonia tot in de 84e minuut overeind, toen scoorde Gerkens en waren verlengingen een feit. Meer geluk dan kunde en ook ergens logisch: Benson is nooit dé afwerker geweest, en uitgerekend hij kreeg drie dotten van kansen. Gerkens scoort wél makkelijk. Werken aan efficiëntie in de aanval is het volgende punt, besefte Priske na affluiten. Was die ook op punt geweest, dan waren de verlengingen overbodig.Henning Berg, de Noorse trainer van de Cyprioten, was de man die nog het meest rustig analyseerde. Antwerp is way out of our league, signaleerde hij. Financieel, structureel. De Noor heeft het bij het rechte eind: altijd moest Antwerp voorbij Omonia, wat een ploeg als Anderlecht ooit in Lecjaks zag, was ons gisteren een raadsel. En zo waren er wel meer bij de Cyprioten, die letterlijk niks konden klaarmaken. Jean Butez moest wachten tot de strafschoppen om zich te tonen. Met dank aan zijn verdediging, die pal stond en elke counter eruit haalde.Het siert Priske dat hij zeer snel deze gloednieuwe kern in één richting kreeg denken. In de competitie is het nog up en down en het valt af te wachten of zondag iedereen al hersteld zal zijn voor een nieuwe up, maar Europees heeft hij zijn eerste opdracht vervuld. Dat is de stap die gisteren is gezet. Nu kan het finetunen beginnen, met een rijker aanvallend potentieel en meer tijd. En om de paar weken een Europees duel, om eens te meten waar je al staat.Vanmiddag is het de pot ingegaan, voor de loting. In de groepsfase treft het Olympiacos, Eintracht Frankfurt en Fenerbahce. Het format is trouwens lichtjes gewijzigd gewijzigd, vergeleken met vorig seizoen toen Antwerp ook al overwinterde en dan knotsgekke duels tegen de Rangers speelde. Groepswinst betekent rechtstreekse plaatsing voor de Final 16 van de Europa League. Wie tweede eindigt, botst op een derde uit de groepsfase van de Champions League, en moet dan barrages spelen om bij die laatste zestien van de Europa League te raken. Maar vanaf dit seizoen telt ook plaats drie in de groepsfase van de Europa League. Dan word je in het nieuwe watervalsysteem dat Europees voetbal is, na Nieuwjaar opgevist voor barrages tegen een ploeg die tweede eindigt in de groepsfase van de Conference League. Inzet daar: de laatste 16 van de Conference League.Kortom: het Europees seizoen van Antwerp kan nog wel even duren.