KV Kortrijk heeft zijn tweede wedstrijd van het seizoen in de Jupiler Pro League wel gewonnen. Op bezoek bij Seraing wonnen de West-Vlamingen, ondanks een slappe prestatie, met 0-1. Beide ploegen beëindigden de wedstrijd met tien man.

Kortrijk en Seraing ging in Luik beiden op zoek naar hun eerste punten van het nieuwe seizoen. Thuisploeg Seraing toonde zich fris na het eerste fluitsignaal en maakte het meeste aanspraak op het openingsdoelpunt. Sergio Conceicao trof op het kwartier de paal. In de twintigste minuut liet Simon Elisor de 1-0 vanop de stip liggen. Hij zag zijn penalty gestuit door Kortrijk-doelman Marko Ilic.

Na 26 minuten moesten de West-Vlamingen al met tien voort, Amine Benchaib kreeg een rode kaart onder de neus geduwd, nadat hij op de enkel van Sambou Sissoko was gaan staan. Seraing en Kortrijk trokken met een brilscore de kleedkamers in.

In de tweede helft kreeg Seraing met een man meer opnieuw de beste kansen om te scoren, maar het liet het zich verrassen door een tot dan toe zwijgzaam Kortrijk. Verdediger Tsuyoshi Watanabe (58.) bracht de bezoekers na een stilstaande fase op voorsprong bij een van de eerste Kortrijkse kansen in de wedstrijd. Drie minuten voor tijd werd Marvin Tshibuabua uitgesloten toen hij voor de doorgebroken Kortrijk-spits Dylan Mbayo aan de noodrem trok.

In het slot van de wedstrijd zag Kortrijk de 0-2 nog van het bord geveegd door de VAR.

Eerder op de dag gaf KRC Genk Standard met 3-1 het nakijken na een vermakelijke eerste helft waarin Cyriel Dessers twee keer raak trof. De Limburgers pakten hun eerste driepunter van het seizoen en vatten post op een voorlopige vijfde plaats in het klassement. In Eupen ging Club Brugge, dat twintig minuten met een man minder speelde, verrassend met 2-1 in de boot. Het was de allereerste keer dat blauw-zwart verloor in competitieverband tegen de ploeg uit de Oostkantons. De landskampioen staat met een 3 op 6 op plaats acht in het klassement.

