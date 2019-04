Jacques Sys is hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine

Jacques Sys blikt vooruit naar de bekerfinale tussen KV Mechelen en KAA Gent en de titel die KRC Genk voor het grijpen ligt.

Weinig clubs in dit land die zo in nostalgie baden als KV Mechelen. Op geregelde tijdstippen worden de prestaties uit het verleden bovengehaald en volop geromantiseerd. Dat zal nu, in de aanloop naar de bekerfinale van 1 mei tegen KAA Gent, niet anders zijn.

...