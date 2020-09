Rode Duivel Yari Verschaeren heeft zaterdag een positieve coronatest afgelegd, zo meldt RSC Anderlecht zondagmiddag.

'Yari voelt zich goed en is thuis in quarantaine. De verscherpte maatregelen blijven gelden voor de staff, spelers en medewerkers op Neerpede. Dinsdag testen we opnieuw', klinkt het in de korte mededeling van de club.

Dinsdag moest paars-wit al melden dat drie spelers en twee leden uit de sportieve staff besmetting met het longvirus hadden opgelopen. Zij gingen een week in quarantaine. Eerder testte ook al de Nederlander Michel Vlap positief op COVID-19.

De nieuwe mededeling komt toch enigszins verrassend, want Verschaeren speelde zaterdagavond nog de hele partij voor Anderlecht op bezoek bij Waasland-Beveren en nam er het derde doelpunt van de bezoekers voor zijn rekening. Uiteindelijk pakte Anderlecht een verdiende 2-4 zege, waardoor het in de stand opschuift naar een met Beerschot gedeelde tweede plaats, op zes punten van leider Charleroi.

'Yari voelt zich goed en is thuis in quarantaine. De verscherpte maatregelen blijven gelden voor de staff, spelers en medewerkers op Neerpede. Dinsdag testen we opnieuw', klinkt het in de korte mededeling van de club.Dinsdag moest paars-wit al melden dat drie spelers en twee leden uit de sportieve staff besmetting met het longvirus hadden opgelopen. Zij gingen een week in quarantaine. Eerder testte ook al de Nederlander Michel Vlap positief op COVID-19. De nieuwe mededeling komt toch enigszins verrassend, want Verschaeren speelde zaterdagavond nog de hele partij voor Anderlecht op bezoek bij Waasland-Beveren en nam er het derde doelpunt van de bezoekers voor zijn rekening. Uiteindelijk pakte Anderlecht een verdiende 2-4 zege, waardoor het in de stand opschuift naar een met Beerschot gedeelde tweede plaats, op zes punten van leider Charleroi.