De studie die Deloitte uitvoert naar de praktische haalbaarheid van de BeNeLiga zal "in de eerste maanden van 2020" rond zijn. Dat heeft CEO van Club Brugge Vincent Mannaert dinsdag gezegd.

Uit een eerste fase van het onderzoek bleek dat het sportief en financieel interessant zou zijn om Nederlandse en Belgische clubs samen onder te brengen in een grensoverschrijdende competitie. Deloitte werd door de Belgische G5 en Nederlandse G6 op basis van die eerste voorzichtige conclusie gevraagd om de praktische haalbaarheid ervan te onderzoeken. Er moet onder meer bekeken worden welke competitieformule wenselijk is, wat de impact is op de clubs die naast de BeNeLiga vallen en hoe die nationale reeksen er dan moeten uitzien. De optie om te promoveren en te degraderen is inbegrepen.

Deloitte gaf dinsdag aan alle 24 profclubs meer uitleg over de status van het haalbaarheidsonderzoek. Pro League-voorzitter Peter Croonen kon niet bevestigen wanneer de studie rond zou zijn. 'Maar het is ook louter een intellectuele oefening die we moeten maken. Er zijn heel wat positieve kanten (stijging van de UEFA-coëfficiënt, meer sponsoring, meer tv-rechten), maar ook hindernissen (zoals de inzet van politie, verplaatsingen voor fans en fiscale verschillen). De beslissing komt hoe dan ook de Eredivisie en de Pro League toe. Maar misschien blijkt het na de studie zelfs onnodig om het naar deze onderhandelingstafel te halen', bleef Croonen op de oppervlakte.