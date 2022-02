De auditeur van de Raad van State heeft een negatief advies gegeven over het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het stadion en de bedrijventerreinen langs de Blankenbergse Steenweg. Dat zorgt opnieuw voor moeilijkheden in het Brugse stadiondossier. Zo bevestigt de Brugse schepen van Sport en Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) woensdag. Het valt af te wachten of de Raad van State het advies van de auditeur al dan niet zal volgen.

In januari vorig jaar gaf de Raad van State nog een gunstig advies voor het nieuwe ruimtelijke plan dat in november 2020 werd ingediend. Dat plan kwam tegemoet aan de eerdere kritiek van de Raad van State op het oorspronkelijke plan dat werd vernietigd. Uiteindelijk keurde de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) goed voor een voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg. Tegen dat GRUP werden verschillende bezwaarschriften ingediend.

Nu heeft de auditeur van de Raad van State een negatief advies gegeven over het GRUP. Opvallend, want over het oorspronkelijke plan, dat intussen is aangepast, gaf de auditeur een positief advies. De RvS volgde dat advies toen niet. Het is nu afwachten of de Raad van State deze keer het advies van de auditeur al dan niet zal volgen. De beslissing zet de plannen omtrent het stadion van Cercle Brugge opnieuw op losse schroeven.

Schepen Demon reageert intussen ontgoocheld. 'Ik ben teleurgesteld maar ik zet door. Het harde werk van de Vlaamse overheid en de stad in dit dossier wordt in dit advies niet beloond. Het is nu afwachten of de Raad van State het advies van de auditeur al dan niet volgt. We verwachten tegen de zomer de beslissing', aldus Demon.

Toch blijft Demon hoopvol en herhaalt hij ook de garanties voor een stadion voor Cercle Brugge. 'Ik hoop nog altijd op een goede afloop dat de Raad van State het licht toch op groen zet. Wat het verdere verloop van dit dossier ook zal zijn, er altijd plaats zal zijn voor Cercle en Club om te voetballen in Brugge.' Ondertussen laat de schepen al onderzoeken welke stappen de Vlaamse overheid of stad Brugge planmatig kunnen ondernemen indien de Raad van State het advies van de auditeur volgt.

