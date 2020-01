RSC Anderlecht heeft dinsdag diverse wijzigingen aan de top van haar bestuurlijk organigram doorgevoerd. Karel Van Eetvelt wordt de nieuwe CEO van paars-wit, Wouter Vandenhaute staat hem bij als adviseur en Patrick Lefevere, huidig manager van wielerteam Deceuninck-Quick Step, komt in de Raad van Bestuur te zetelen.

Als Marc Coucke onder druk komt te staan, tovert hij enkele bekende namen uit zijn hoed die het huis moeten redden. Het is een beproefde tactiek van de Anderlecht-voorzitter. Het recentste voorbeeld was eerder nog Vincent Kompany die in juni nog met de nodige show werd voorgesteld bij paars-wit en die de recordkampioen terug moest brengen naar de oude glorie.

Nu, wanneer Anderlecht buiten play-off 1 dreigt te vallen en het financieel dramatisch verloopt, doet Coucke daar dus nog een schepje bovenop met vier nieuwe namen: Karel Van Eetvelt wordt de nieuwe CEO vanaf 1 april, Wouter Vandenhaute wordt adviseur en ook Patrick Lefevere en Philippe Close treden toe tot de Raad van Bestuur. Een ware revolutie dus bij Anderlecht.

Van Eetvelt volgt Jo Van Biesbroeck op als CEO van Anderlecht. Hij krijgt alle bevoegdheden binnen de dagelijkse leiding van de club. Van Eetvelt is een gereputeerd bestuurder die bij het grote publiek bekend werd als gedelegeerd bestuurder van Unizo, de Unie voor Zelfstandige Ondernemers. Tot dinsdag was hij CEO van Febelfin, de vereniging van de Belgische financiële sector. Jo Van Biesbroeck zal zijn opvolger nog enkele maanden bijstaan om de overgang vlot te laten verlopen.

'Mijn ervaring in het voetbal is beperkt tot de jaren dat ik zelf actief speelde', liet Van Eetvelt in een eerste reactie op de website van paars-wit optekenen. 'Maar het structureren, veranderen en leiden van een organisatie doe ik al jaren met passie en gedrevenheid. Het is een bijzondere uitdaging om dit nu ook voor Anderlecht te gaan doen, de club waarvoor ik al van mijn zesde supporter ben. Ik ben ervan overtuigd dat we de club operationeel opnieuw de nodige stabiliteit kunnen bezorgen in elke geleding.'

Extern adviseur

Van Eetvelt zal als CEO de steun krijgen van een extern adviseur, mediaman Wouter Vandenhaute. De bezieler van de wielerklassiekers Flanders Classics en voorzitter van de Raad van Bestuur van De Vijver Media kent het huis door en door - hij zit al 25 jaar op de eretribune- en was blij te kunnen helpen. 'Ik ben aangenaam verrast over de open, constructieve gesprekken die ik met de voorzitter kon voeren. Op basis daarvan heb ik besloten om als extern adviseur de nieuwe CEO en de Raad van Bestuur, die alle strategische beslissingen neemt, bij te staan. Met mijn expertise op diverse terreinen wil ik graag meehelpen om van Anderlecht opnieuw een club te maken waar winnen in de cultuur zit.'

Twee jaar geleden dingde Vandenhaute nog om het eigenaarschap over Anderlecht met Marc Coucke. Nu zullen beide concurrenten dus gaan samenwerken. 'Ik heb twee jaar geleden een nota geschreven over hoe Anderlecht moest evolueren en dat is precies zoals ook Kompany dat voor ogen heeft, enkel wat realistischer misschien. En voorts vind ik dat Anderlecht fier mag zijn met Kompany aan boord. Hij is charismatisch, geëngageerd voor de club en hij heeft goeie ideeën.

Extra know-how

Naast Van Eetvelt en Vandenhaute krijgt de Raad van Bestuur van Anderlecht nog twee nieuwe onafhankelijke leden, die voor extra know-how moeten zorgen. Dat zijn politicus Philippe Close (PS), sinds 2017 burgemeester van Brussel, en wielermanager Patrick Lefevere, die al drie decennia lang succesvol zijn teams leidt in de wielerwereld.

'Met deze beslissingen willen we de operationele werking en de strategische positie van de club versterken om Anderlecht opnieuw slagvaardiger en daadkrachtiger te maken', legde voorzitter Marc Coucke de structurele wijziging uit. 'Ik wil in de eerste plaats mensen zoals Jo Van Biesbroeck enorm bedanken voor de inspanningen de voorbije jaren. Al van voor de overname heeft hij als CEO ervoor gezorgd dat deze club operationeel op koers bleef. Met de komst van onder meer Karel en Wouter kunnen we onze organisatie nu nog meer vorm geven, structureel verder moderniseren en ons strategisch en sportief opnieuw op weg zetten naar de top van het Belgisch voetbal.'

Michael Verschueren, de huidige sportief directeur en de laatste maanden ook klankbuis van Anderlecht, blijft gewoon in functie, maar verdwijnt wel uit de Raad van Bestuur.

