Als laatste profclub ging Antwerp akkoord met het mediacontract dat Eleven Sports afsloot met de Pro League. En nu?

Ter verduidelijking: Antwerp was niet tégen het nieuwe mediacontract, wel tégen een verdeling van de centen zoals die op tafel lag. De voorbije weken werd die bijgesteld, wat leidde tot een akkoord met alle partijen. Eleven Sports moet nu met de diverse partijen onderhandelen om zijn kanalen en ons voetbal kwaliteitsvol bij de Belgische voetballiefhebber te krijgen. In de eerste plaats met de telecomaanbieders: Telenet, Orange, Voo, Proximus, TV Vlaanderen, ... Eleven Sports zit al met drie zenders op die platformen: Sports 1, 2 en 3. Daar komt vanaf volgend voetbalseizoen Sports 4 bij, mikkend op Belgisch voetbal, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Op momenten dat er overlapping is van wedstrijden - Eleven heeft ook de rechten op de wedstrijden in 1B - zal ook Sports 5 en 6 in de ether zijn. Uw voetbalweekend gaat er volgend seizoen nog een beetje gevulder uitzien. Wedstrijden zouden op zaterdag al kunnen vanaf 16 uur (nu 18 uur), met als laatste aftrapuur 21 uur (nu 20.30 uur). Wedstrijden op zondag zouden al kunnen vanaf 12 uur 's middags (nu 14.30 uur), opnieuw tot 21 uur (nu was dat 20 uur). De komende weken lopen er ook onderhandelingen met de mediabedrijven die een deel van het Belgische pakket willen overnemen en met de clubs om te bekijken hoe er tijdens de week kan worden samengewerkt.