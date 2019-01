Nieuwe Anderlecht-trainer Fred Rutten blijft ook voor FC Twente werken

Dat heeft Twente zelf bevestigd, schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf.

Rutten combineerde eerder ook het trainerschap bij Maccabi Haifa in Israël, waar hij vorig jaar zelf opstapte, met het adviseren van de raad van commissarissen van de Eerste Divisieclub uit Enschede, maar zal nu wat meer afstand nemen, klinkt het nog.

Onbepaalde duur

Dat Rutten in functie blijft van de club waar hij eerder twee keer hoofdcoach was, voedt de geruchten dat hij bij Anderlecht slechts als tussenpaus fungeert tot het einde van het seizoen.

De 56-jarige Nederlander ondertekende bij paars-wit ook een contract voor onbepaalde duur - niet meteen gebruikelijk in de voetbalwereld - en brengt met Arno van Zwam ook zijn eigen assistent mee naar het Astridpark. Met ook nog Karim Belhocine, Pär Zetterberg, Gino Caen, Max de Jong en Jonas De Roeck barst de technische staf van Anderlecht zo stilaan uit zijn voegen.

Anderlecht werd eerder nadrukkelijk gelinkt aan Phillip Cocu, in oktober ontslagen bij Fenerbahçe, maar die wil een rustperiode inlassen. Op de vraag of een tussencoach in afwachting van bijvoorbeeld Cocu een optie was, antwoordde de nieuwe sportief directeur Frank Arnesen bij zijn voorstelling vorige week ontwijkend dat 'alle opties op tafel liggen'.

Volgens manager Michael Verschueren is het wel degelijk de bedoeling om met Rutten op de lange termijn te werken. 'We stellen deze coach met fierheid voor en het is dan ook de bedoeling om op lange termijn te werken,' klonk het.

Maar Verschueren zei enkele dagen voor het ontslag van Hein Vanhaezebrouck ook dat die niet ter discussie stond.