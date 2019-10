De staf van de nationale voetbalploeg van Gambia is weer wat Belgischer geworden. Bondscoach Tom Saintfiet, die daar sinds de zomer van 2018 aan de slag is, neemt sportkinesist Tom Mertens op in zijn team.

Tom Mertens (37) is aangesteld als sportkinesitherapeut van de nationale voetbalploeg van Gambia. Bij de Gambia Scorpions zal hij bondscoach Tom Saintfiet ondersteunen op paramedisch vlak. Hun doel: de ploeg naar een hoger niveau tillen tijdens de kwalificaties voor de Africa Cup in 2021.

Saintfiet en Mertens zijn oude bekenden. Ze werkten eerder samen bij KV Turnhout, waar Saintfiet in 2014 de coach was. "Hij heeft me altijd beloofd ooit nog iets samen te doen in het voetbal", vertelt Mertens. "Nu is het zover. Tom ziet hierin een grote kans om zijn spelers beter te kunnen omkaderen."

Mertens, die de sportkinepraktijk Kineworks uitbaat in Turnhout, was in het verleden ook hoofd van de medische staf van de Belgische nationale hockeyploeg, de Red Lions. Vandaag ondersteunt hij als kinesitherapeut ook nog het Belgische vrouwenbobsleeteam, de Belgian Bullets, en het Belgisch Olympisch Comité.

"Ik doe dit vooral voor het avontuur en de uitdaging", zegt Tom Mertens nog. "Het wordt voor mij, ondanks mijn ervaring in de topsport, toch weer een totaal andere werkomgeving en werksfeer. Ik ben enorm benieuwd en kijk ernaar uit om mijn ervaring te kunnen delen met een andere sportcultuur."

Ook binnen het team van de Gambia Scorpions vindt Mertens nog verschillende Belgische connecties: middenvelder Sulayman Marreh speelt bij Eupen, verdediger Omar Colley (Sampdoria) stond tussen 2016 en 2018 op het veld bij KRC Genk en verdediger Bubacarr Sanneh is dit jaar door RSC Anderlecht uitgeleend aan het Turkse Göztepe.

Eerste afspraken met inzet voor Mertens en Saintfiet zijn de kwalificatiewedstrijden tegen Angola op 13 november (uit) en tegen DR Congo op 18 november (thuis).