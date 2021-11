'We willen powerplay op de mat brengen en hoog druk zetten', verklaarde de Oostenrijker Dominik Thalhammer (51) maandag in het Jan Breydelstadion, waar hij officieel werd voorgesteld als nieuwe coach van Cercle Brugge.

Daags na de 3-1 zege tegen KV Mechelen verraste Cercle Brugge zondag door Yves Vanderhaeghe te ontslaan en de relatief onbekende Thalhammer aan te stellen. 'Ik ben heel trots hier te zijn. Het project spreekt me heel erg aan', stelde Thalhammer, die maandagmorgen de training van groen-zwart bijwoonde maar nog niet leidde. 'Dit team heeft veel potentieel, er zijn veel interessante en getalenteerde spelers. De ploeg past perfect bij mijn spelvisie. We willen powerplay op de mat brengen en hoog druk zetten. Ik denk dat we daarvoor de spelers hebben, ze zijn snel en dynamisch. De voorbije weken slaagde Cercle erin om de tegenstander te domineren en kansen te creëren, er ontbrak niet zoveel. We moeten nog aan details werken, en dan zal het team veel beter worden.'

De Oostenrijker moet Cercle Brugge in rustig vaarwater brengen. De Vereniging is na 16 speeldagen voorlaatste met 13 punten. Alleen rode lantaarn Beerschot doet het met 9 punten nog slechter. 'Ik kijk uit naar de komende weken', vertelde Thalhammer. 'Ik heb ongeveer tien matchen gezien van Cercle. Ook de competitie ken ik goed. Vorig seizoen heb ik met LASK tweemaal tegen Antwerp gespeeld in de Europa League. Ik ben onder de indruk van het voetbal in België, het is dynamisch en erg fysiek.'

Vanderhaeghe was populair bij de fans van Cercle Brugge, er heerst dan ook heel wat onvrede bij hen. 'De huidige situatie is niet eenvoudig', aldus de Oostenrijker. 'Ik begrijp de fans, die van Yves hielden. Maar ik zal mijn best doen voor de club. Ik zal er alles aan doen om opnieuw successen te behalen met Cercle Brugge, met dynamisch en intensief voetbal. In mijn carrière als coach ben ik al vaak geconfronteerd geweest met moeilijke situaties. We hebben veel werk voor de boeg. Maar we zullen de fans overtuigen. We zullen proberen goed voetbal te brengen.'

Thalhammer ondertekende een contract tot juni 2023. In september werd hij de laan uitgestuurd bij de Oostenrijkse eersteklasser LASK, waar hij ruim een jaar aan het roer stond. Van 2011 tot 2020 was Thalhammer bondscoach van de Oostenrijkse nationale vrouwenploeg.

Woensdag zal Thalhammer nog niet op de bank zitten tijdens de achtste finale van de Croky Cup tegen KV Mechelen. 'Ik vertrouw mijn assistenten Jimmy De Wulf en Miron Muslic volledig. Vandaag en morgen zal ik observeren, vanaf donderdag zal ik de leiding waarnemen.' Zaterdag gaat Cercle Brugge op bezoek bij KV Kortrijk.

Op zoek naar stabiliteit

'Ik heb begrip voor de emoties bij de fans', zei Goemaere, sinds zaterdag in isolatie met een coronabesmetting. 'Yves blijft voor ons een topmens, we hebben veel respect voor hem. Maar ons puntentotaal is niet voldoende. De timing van het ontslag was misschien vreemd, maar gezien de persoonlijke situatie van Yves werd dit pas gisteren doorgevoerd. De beslissing gaat uiteraard niet over de persoon Yves maar over de sportieve situatie. De 17e plaats in de stand strookt niet met onze ambities. We moeten punten pakken, er zijn geen excuses meer.'

Goemaere beseft naar eigen zeggen heel goed dat de fans ontevreden zijn. 'Maar het enige dat nu kan helpen, is resultaten boeken. Deze actie was niet tegen Cercle en de fans, maar voor Cercle. Er ligt een plan op tafel om de resultaten te behalen die Cercle verdient. Wij moeten nu door deze situatie. Ik heb veel over mijn hoofd gekregen, ik sta dan ook in de frontlinie. Maar nu moeten we de bal gewoon tussen de palen krijgen.'

Sinds AS Monaco in 2017 Cercle Brugge overnam, heeft groen-zwart de reputatie van trainerskerkhof. 'Ik ga niet volledig akkoord dat alles vanuit Frankrijk georganiseerd wordt', reageerde Goemaere. 'Sinds de komst van Oleg Petrov is er een duidelijke visie. Er is een managementteam ter plaatse en de beslissing worden ook ter plaatse genomen. Ik denk echt wel dat we de juiste stappen aan het zetten zijn, en ik ben de eerste die predikt dat we stabiliteit en continuïteit nodig hebben. Maar er is nog werk aan de winkel, dat is meer dan duidelijk.'

Technisch directeur Carlos Avina Ibarrola wil dat Cercle Brugge consistenter presteert. 'Enkele weken geleden kwamen we tot de conclusie dat verandering noodzakelijk was. We zijn bij Dominik Thalhammer terechtgekomen na een uitgebreide rekruteringsprocedure', aldus de Mexicaan. 'Met LASK slaagde hij er vorig seizoen in om RB Salzburg af te troeven, het dominante en meest agressieve team in Oostenrijk. Met Cercle willen we met hoge intensiteit spelen en niet passief voor de dag komen. Voor het seizoen lieten we onze spelers in die optiek een specifiek trainingsprogramma volgen. Op fysiek vlak zijn we top in België.'

Daags na de 3-1 zege tegen KV Mechelen verraste Cercle Brugge zondag door Yves Vanderhaeghe te ontslaan en de relatief onbekende Thalhammer aan te stellen. 'Ik ben heel trots hier te zijn. Het project spreekt me heel erg aan', stelde Thalhammer, die maandagmorgen de training van groen-zwart bijwoonde maar nog niet leidde. 'Dit team heeft veel potentieel, er zijn veel interessante en getalenteerde spelers. De ploeg past perfect bij mijn spelvisie. We willen powerplay op de mat brengen en hoog druk zetten. Ik denk dat we daarvoor de spelers hebben, ze zijn snel en dynamisch. De voorbije weken slaagde Cercle erin om de tegenstander te domineren en kansen te creëren, er ontbrak niet zoveel. We moeten nog aan details werken, en dan zal het team veel beter worden.' De Oostenrijker moet Cercle Brugge in rustig vaarwater brengen. De Vereniging is na 16 speeldagen voorlaatste met 13 punten. Alleen rode lantaarn Beerschot doet het met 9 punten nog slechter. 'Ik kijk uit naar de komende weken', vertelde Thalhammer. 'Ik heb ongeveer tien matchen gezien van Cercle. Ook de competitie ken ik goed. Vorig seizoen heb ik met LASK tweemaal tegen Antwerp gespeeld in de Europa League. Ik ben onder de indruk van het voetbal in België, het is dynamisch en erg fysiek.' Vanderhaeghe was populair bij de fans van Cercle Brugge, er heerst dan ook heel wat onvrede bij hen. 'De huidige situatie is niet eenvoudig', aldus de Oostenrijker. 'Ik begrijp de fans, die van Yves hielden. Maar ik zal mijn best doen voor de club. Ik zal er alles aan doen om opnieuw successen te behalen met Cercle Brugge, met dynamisch en intensief voetbal. In mijn carrière als coach ben ik al vaak geconfronteerd geweest met moeilijke situaties. We hebben veel werk voor de boeg. Maar we zullen de fans overtuigen. We zullen proberen goed voetbal te brengen.' Thalhammer ondertekende een contract tot juni 2023. In september werd hij de laan uitgestuurd bij de Oostenrijkse eersteklasser LASK, waar hij ruim een jaar aan het roer stond. Van 2011 tot 2020 was Thalhammer bondscoach van de Oostenrijkse nationale vrouwenploeg.Woensdag zal Thalhammer nog niet op de bank zitten tijdens de achtste finale van de Croky Cup tegen KV Mechelen. 'Ik vertrouw mijn assistenten Jimmy De Wulf en Miron Muslic volledig. Vandaag en morgen zal ik observeren, vanaf donderdag zal ik de leiding waarnemen.' Zaterdag gaat Cercle Brugge op bezoek bij KV Kortrijk.'Ik heb begrip voor de emoties bij de fans', zei Goemaere, sinds zaterdag in isolatie met een coronabesmetting. 'Yves blijft voor ons een topmens, we hebben veel respect voor hem. Maar ons puntentotaal is niet voldoende. De timing van het ontslag was misschien vreemd, maar gezien de persoonlijke situatie van Yves werd dit pas gisteren doorgevoerd. De beslissing gaat uiteraard niet over de persoon Yves maar over de sportieve situatie. De 17e plaats in de stand strookt niet met onze ambities. We moeten punten pakken, er zijn geen excuses meer.' Goemaere beseft naar eigen zeggen heel goed dat de fans ontevreden zijn. 'Maar het enige dat nu kan helpen, is resultaten boeken. Deze actie was niet tegen Cercle en de fans, maar voor Cercle. Er ligt een plan op tafel om de resultaten te behalen die Cercle verdient. Wij moeten nu door deze situatie. Ik heb veel over mijn hoofd gekregen, ik sta dan ook in de frontlinie. Maar nu moeten we de bal gewoon tussen de palen krijgen.' Sinds AS Monaco in 2017 Cercle Brugge overnam, heeft groen-zwart de reputatie van trainerskerkhof. 'Ik ga niet volledig akkoord dat alles vanuit Frankrijk georganiseerd wordt', reageerde Goemaere. 'Sinds de komst van Oleg Petrov is er een duidelijke visie. Er is een managementteam ter plaatse en de beslissing worden ook ter plaatse genomen. Ik denk echt wel dat we de juiste stappen aan het zetten zijn, en ik ben de eerste die predikt dat we stabiliteit en continuïteit nodig hebben. Maar er is nog werk aan de winkel, dat is meer dan duidelijk.' Technisch directeur Carlos Avina Ibarrola wil dat Cercle Brugge consistenter presteert. 'Enkele weken geleden kwamen we tot de conclusie dat verandering noodzakelijk was. We zijn bij Dominik Thalhammer terechtgekomen na een uitgebreide rekruteringsprocedure', aldus de Mexicaan. 'Met LASK slaagde hij er vorig seizoen in om RB Salzburg af te troeven, het dominante en meest agressieve team in Oostenrijk. Met Cercle willen we met hoge intensiteit spelen en niet passief voor de dag komen. Voor het seizoen lieten we onze spelers in die optiek een specifiek trainingsprogramma volgen. Op fysiek vlak zijn we top in België.'