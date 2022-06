De nieuwe coach van Standard laat op zich wachten. Sinds het ontslag van Luka Elsner op 20 april zitten de Rouches zonder trainer. In een boodschap donderdag aan de supporters noemen de Amerikaanse eigenaars van de Luikse voetbalclub het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer 'de absolute prioriteit'.

Josh Wander, managing partner van 777 Partners, doet de uitspraak aan het eind van een lang communiqué op de website van Standard. 'Er zullen de komende dagen, weken en maanden nog meer aankondigingen volgen, waarbij onze absolute prioriteit de benoeming van een hoofdcoach voor het eerste elftal is. We kijken ernaar uit om dit binnenkort met jullie te delen.'

Wander legt uit dat 777 Partners de afgelopen weken onder meer heeft gebruikt om de huidige werking van de club door te lichten. 'Onze doelstelling is om Standard de Liège naar een hoger niveau te tillen, zowel op als naast het veld. Dit houdt in dat we een structuur willen opzetten waarmee we een solide basis kunnen leggen voor blijvend succes. We beseffen dat het geduld zal vergen om deze doelen te bereiken. We weten dat het tijd zal kosten om samen aan dit succes te bouwen, maar de Raad van Bestuur en mezelf zijn met volle overtuiging in dit langetermijnproject gestapt', benadrukt hij.

Vorige maand werd de 45-jarige Ier Fergal Harkin aangesteld als de nieuwe sportief directeur van Standard. Hij komt over van Manchester City, waar hij zich met de ontwikkeling van jeugdspelers bezighield.

Standard beëindigde het afgelopen seizoen op een erg teleurstellende veertiende plaats en greep zo naast de play-offs. Luka Elsner verving begin oktober de ontslagen Mbaye Leye. De Sloveen moest op zijn beurt in april opstappen en werd ad interim vervangen door zijn assistent William Still.

