De winterstage in Qatar leverde Club Brugge nog een laat voordeel op: Frederic De Boever gaat vanaf volgend seizoen de lijnen uitzetten in de keepersopleiding bij blauw-zwart.

Tijdens hun stage in Qatar raakte Frederic De Boever in contact met Club Brugge. De Oost-Vlaming was aan de slag in de Golfstaat na een eerder buitenlands avontuur als keeperscoach in Singapore, waar hij werkte onder de leiding van Michel Sablon. Toen aan diens contract een einde kwam, verdwenen de Belgen. Sablon keerde terug naar ons land, De Boever vond onderdak in Qatar, bij Al-Ara...