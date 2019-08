Louis de Vries, de kersverse voorzitter/eigenaar van Sporting Lokeren, praat over zijn ambities met de Wase club.

Hoe kwam de spelersmakelaar, die in Spanje woont, ineens bij Lokeren terecht? Sport/Voetbalmagazine stelde de vraag aan de man die Roger Lambrecht na 25 jaar opvolgde als eigenaar en voorzitter van de club.

De Vries: 'Ik wist dat de club te koop stond, maar ik had daar nooit zelf aan gedacht. Ik deed wat voetbalzaken, onder meer in China, omdat mijn zoon sinoloog (kenner van China, nvdr) is. Die helpt me dan met de taal. Maar ik wou al een tijdje stoppen met het makelaarschap, omdat ik me geen makelaar meer voelde. Ik ben geen idealist, maar ik zie te veel mensen zaken doen waar ik geen zin in heb.'

'Dus was ik in Spanje aan het kijken om met vrienden ergens een clubje te kopen, wanneer ik op een dag Glen De Boeck tegen het lijf loop. Die had ik vroeger nog van Boom naar KV Mechelen gebracht als speler. Hij vertrouwde me toe dat hij liefst bij Lokeren zou blijven, ondanks de degradatie. Hij vond dat er iets leefde, omdat voor die laatste match 8000 man op de markt hadden staan roepen: 'Wij zijn Lokeren.'

Ineens vroeg Glen me: waarom koop jij Lokeren niet? Waarop ik hem vroeg om een afspraak met Roger Lambrecht te regelen. Dat was een goed gesprek van slechts een half uur. Nadien zei Glen me dat hij Lambrecht nog nooit zo enthousiast had gezien. Maar de volgende gesprekken liepen stroef. Tot ik het opstapte, omdat ik het gedraal beu was. Uiteindelijk zijn we toch weer beginnen praten, en zijn we er wel uitgekomen. Na zeven weken is het in orde gekomen.'

Wat ziet u eigenlijk in Lokeren dat al die andere kandidaat-overnemers niet zagen?

De Vries: 'Ik heb Lokeren altijd een leuke club gevonden. Dit was een echte voetbalclub. Hier speelden met Wlodek Lubanski, Grzegorz Lato, Preben Larsen, Arnor Gudjohnsen, James Bett fantastische voetballers. Op Daknam werd over voetbal gepraat. We hebben de club schuldenvrij overgekocht, aan een redelijke prijs, gespreid terug te betalen. Omdat we honderd procent eigenaar zijn, kunnen we doen wat we willen. Het was hier dood. Vanaf dag één heb ik met Glen en de andere mensen hier afgesproken: 'We gaan keihard werken, maar we gaan ons wel amuseren.' Dat willen we ook uitstralen en overbrengen aan de spelers en het publiek.'

Waarom doet u dit nog op uw 72e in plaats van rustig in Zuid-Spanje van het leven te genieten?

De Vries: 'Ik ben geen miljonair, ik heb dingen meegemaakt waardoor ik veel geld heb verloren, maar dat staat in mijn boek dat in september verschijnt. Ik kan niet stilzitten. Als ik zie hoeveel geld er in het voetbal verspild wordt, denk ik dat ik het anders kan. Ook hier: als ik zie hoeveel geld hier de afgelopen jaren nog is betaald aan transfers, tsjonge. Van de helft van de spelers raak ik niet af, tenzij ik hen geld toestop om te vertrekken. Ik heb deze zomer negen nieuwe spelers gehaald. Zeven transfervrij, voor slechts twee heb ik een transfersom betaald voor een totaalbedrag van 200.000 euro. Ik heb mijn netwerk, hé.'

Wie zijn uw investeerders? Belgen of buitenlanders?

De Vries: 'Op dit moment vooral Belgen, en één Nederlander. Ik ben geen frontpersoon namens een buitenlandse groep. Ik ben hier de baas.'

