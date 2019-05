Genkvoorzitter Peter Croonen (49) wil als voorzitter van de Pro League meer verbindend werken, maar hij zal wél zijn stem laten horen.

Toen Peter Croonen in juni 2017 voorzitter werd van KRC Genk, was dat in de nationale media een heel klein bericht. Wanneer Croonen zeven maanden later voor Genk-Standard de aanwezige journalisten op een nieuwjaarsdrink trakteerde, vroegen de meesten wie die man was. Nooit heeft Peter Croonen de schijnwerpers opgezocht. Een bewuste keuze.

