Het Amerikaanse investeringsbedrijf is niet aan zijn proefstuk toe in het voetbal. Toch zijn de supporters van de Rouches ongerust.

777 Partners is een relatief jong bedrijf. Het werd in 2015 opgericht in Miami door Steven Pasko en Joshua Wander en investeert in verschillende sectoren, van luchtvaartindustrie en verzekeringen tot media en entertainment.In 2018 maakte de investeringsmaatschappij zijn intrede in de voetbalwereld, toen het een kleine hoeveelheid aandelen van FC Sevilla kocht. In september 2021 nam het 99 procent van de aandelen van het Italiaanse Genoa CFC over. De Amerikanen hadden de smaak te pakken en kochten even later 70 procent van de aandelen van Vasco da Gama in Brazilië, waarvoor ze 290 miljoen neerlegden. Volgens clubvoorzitter Jorge Salgado ging het om de grootste deal in de geschiedenis van het Braziliaanse voetbal en de kapitaalinjectie moet de historische club terug succesvol maken.Met Standard erbij bezit 777 Partners nu vier voetbalclubs, die één duidelijke gemeenschappelijke eigenschap hebben: vurige supporters. Genoa staat bekend om zijn hevige tifosi en Sclessin is het meest kolkende stadion van België.Het bedrijf richt zich niet louter op het voetbal, maar ook op de beleving errond. Een belangrijk criterium is dan ook dat de clubs in grote, aantrekkelijke steden liggen waar het toerisme op volle toeren draait. In Genoa wordt nauw samengewerkt met de burgemeester, die meteen fan was van het investeringsplan van Pasko en Wander. 'In Genua trokken de rijke traditie en geschiedenis ons in de eerste plaats aan, evenals een basis van gepassioneerde fans en de diepe band met de lokale realiteit', klonk het bij de Amerikanen.777 Partners is op dreef. In een periode van zes maanden heeft het drie clubs gekocht. En daarmee is de honger nog niet gestild, want met FC Red Star Paris heeft het al een volgend doelwit op het oog. Het ultieme doel is om een netwerk van voetbalclubs uit te bouwen, naar het voorbeeld van Red Bull en City Football Group.Volgens de investeerders zelf komt winst maken pas op de tweede plaats, en willen ze vooral de clubs opwaarderen. "We willen ze zowel op als naast het veld succesvol maken", klonk het in La Gazzetta dello Sport. Toch blijkt winst boeken een belangrijk aspect van hun plannen. Een van de grote figuren achter de firma is Andrés Blazquez, die ook de belangrijke man was bij de bouw van Wanda Metropolitano, het stadion van Atlético Madrid. Die voetbaltempel wordt niet alleen voor voetbal gebruikt, maar ook ingezet voor andere wedstrijden en concerten, om zoveel mogelijk winst te puren uit de site.777 Partners is niet de eerste investeringsgroep die in België neerstrijkt. Pacific Media Group is eigenaar van KV Oostende, City Football Group van Lommel en Bolt Holdings Group van Waasland-Beveren. Ook andere clubs in België hebben banden met het buitenland, maar zijn minder deel van een netwerk. Zo heeft Cercle Brugge een partnerschap met AS Monaco en werkt Union samen met Brighton.Bij de fans van Standard heerst er bezorgdheid rond de overname. 'Hoewel deze verkoop een aantal fans geruststelt die genoeg hebben van de sportieve en financiële situatie, voorspelt hij niet veel goeds voor ons. We hebben ons altijd verzet tegen het idee van een eigenaar die een financiële investeerder is en die in de eerste plaats uit is op een hoog rendement, waardoor de toekomst en de identiteit van de club in gevaar komen', gaf fanclub 'Socios Standard' aan op Twitter.