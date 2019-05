Philippe Clement wordt nog steeds genoemd als opvolger van Ivan Leko bij Club Brugge. Gert Verheyen en Carl Hoefkens zouden in beeld zijn als zijn assistenten.

Twee jaar geleden vonden ze in Brugge Philippe Clement nog niet rijp genoeg om Michel Preud'homme op te volgen, maar inmiddels staat hij als trainer veel verder: zes maanden lof in Beveren, KRC Genk overgenomen toen het negende stond, er een bekerfinale mee gehaald en nu misschien de titel en Europees een goed parcours.

De bal ligt in het kamp van de Waaslander. KRC Genk doet er alles aan om Clement te overtuigen om te blijven - het wil zijn contract van onbepaalde duur omzetten in eentje van bepaalde duur met een nog betere verloning - maar ze weten in Limburg ook: als er een echt stevig bod komt, kunnen ze daar niet tegenop.

In het voordeel van Genk speelt de Champions League als uitdaging, in hun nadeel naast het financiële een dreigende uittocht.

Fietsvakantie afgezegd

Komen in het spoor van Philippe Clement, als die voor Club Brugge kiest, ook Gert Verheyen en Carl Hoefkens, die doorschuift vanuit de jeugd? Het gerucht doet de ronde.

Ivan Leko heeft zijn eigen staf gekozen, de kans bestaat dat ze met hem ook weer vertrekken, ook al hebben sommigen contracten van onbepaalde duur.

Verheyen ontkende vorige week desgevraagd, met de melding "dat er nog niks was". Hij zegde wel al deelname aan een fietsvakantie met vrienden in de tweede helft van juni in Limburg af. Om de handen vrij te hebben bij de start van de nieuwe voorbereiding?

En over de samenwerking met Hoefkens die 'op zijn Clements' de brug met de U21 en U19 kan vormen, zijn ze bij de Brugse jeugd zeer te spreken.