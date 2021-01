De 23-jarige Duitse middenvelder, samen met Andreas Hanche-Olsen als nieuwkomer een meerwaarde, durft als persoonlijkheid de pijnpunten bij KAA Gent benoemen.

Waarom lukt het niet dit seizoen?

Niklas Dorsch: 'Een mentaal probleem, want voetbalkwaliteit is hier in overvloed. Een aantal spelers kunnen zo in de Bundesliga mee, als ze de mentaliteit daar oppikken. Wedstrijden worden vaak in het hoofd beslist. Vier trainers in één seizoen helpt natuurlijk ook niet. Weet je net wat de eerste eist, staat er plots een andere die iets helemaal anders wil. Telkens moet je helemaal omschakelen. Nu weet iedereen wie de baas is, wat hij van ons verlangt. Dat is duidelijk. Dat heb je hier nodig. Eindelijk is er rust. Niemand die nu nog denkt: als we nog eens verliezen, komt er weer een nieuwe trainer. Toch?'

Hein Vanhaezebrouck dweept met het voetbal van Pep Guardiola.

Dorsch: 'Toen hij arriveerde, was het hier een catastrofe. Dan kan je niet vragen dat we zoals Guardiola voetballen. Tegen Beerschot hadden we meer dan 70 procent balbezit, maar we verloren wel. Dan moet je doen wat de trainer deed: ons een video tonen met alle tegendoelpunten, zodat we konden zien wat er verkeerd liep. Want wat maakt in het topvoetbal het verschil? Details. Wat we eerst moeten doen, is compact staan, als een blok. En mentaal een knop omdraaien.

'Wedstrijden win je in het hoofd, met totale inzet en een groot hart, van achterin tot in de spits. Tim Kleindienst liep in de promotie/degradatiewedstrijden tegen Werder Bremen bij Heidenheim veertien kilometer, als spits. Ik ken alle cijfers van Gent niet, maar met deze kwaliteiten zit er veel meer in dan wat we al toonden. Op voorwaarde dat je erin gelooft. Als je met 2-0 achterstaat, moet je overtuigd zijn dat je dat nog kan omdraaien.'

Maakt een trainer het verschil tussen een winnend en verliezend team? Of ligt het vooral aan de spelers?

Dorsch: 'Een coach is de kapitein van een schip die de richting en de doelen moet aangeven. Als een trainer een goed plan heeft en de spelers kunnen dat uitvoeren, heb je succes. Als de ideeën van de coach niet duidelijk zijn, dan doet de ene speler dit en de andere dat. En lukt het niet.'

Lees het volledige interview met de middenvelder van KAA Gent in Spor/Voetbalmagazine van 27 januari.

