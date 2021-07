KAA Gent laat Niklas Dorsch (23) vertrekken naar Augsburg. Dat hebben beide clubs donderdag bekendgemaakt.

'Het was Niklas' uitdrukkelijke wens om terug te keren naar Duitsland en meer specifiek de Bundesliga. Die wens gaat nu in vervulling', melden de Buffalo's, die naar verluidt 7 miljoen euro ontvangen. Bij Augsburg ondertekende Dorsch een vijfjarig contract tot 30 juni 2026. De middenvelder, die in de zomer van 2020 voor 3,5 miljoen euro overkwam van Heidenheim, speelde in totaal 43 wedstrijden voor AA Gent. Hierin kwam hij vier keer tot scoren en leverde hij evenveel assists af. Dorsch maakte indruk op het voorbije EK voor beloften, waar hij zich met Duitsland tot Europees kampioen kroonde. Daarnaast werd hij ook geselecteerd voor de Duitse ploeg die zal aantreden op de komende Olympische Spelen in Tokio.