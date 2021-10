Nikola Storm heeft een ijzersterke maand september achter de rug en ook oktober begon uitstekend. Sport/Voetbalmagazine had een gesprek met de flankspeler van Malinwa. Daarin ging het onder meer over zijn tijd bij Club Brugge en OH Leuven.

Je werd deels opgeleid bij Sporting Lokeren, deed het jou iets toen de club vorig jaar failliet ging?

Nikola Storm: 'Toch wel. Ik heb er uiteindelijk vier jaar gespeeld en als jeugdspeler kreeg je een gratis abonnement, dus ik heb ongeveer alle thuiswedstrijden gezien in die periode - het was mijn eerste kennismaking met topvoetbal. Het was de tijd van de IJslanders: Kristinsson, Vidarsson, Baldvinsson... Bancé in de spits. Ik herinner me de Europese match tegen Manchester City nog levendig. Ik was graag bij Lokeren, een familiale club. Heel spijtig dat het zo moest aflopen.'

Daarna ging je naar Club Brugge, Zulte Waregem, OH Leuven... bij welk van die ex-clubs krijg je nog het warmste gevoel?

Storm: 'Club Brugge. Ik heb er acht jaar gevoetbald en volg nog elke wedstrijd. Met een paar spelers - Vanaken, Vormer,... - heb ik nog samengespeeld. Als mijn rendement in die periode wat hoger was geweest, had ik daar misschien langer kunnen blijven. Want mijn wedstrijden bij Club waren op zich wel goed. Zulte Waregem was een mindere periode, ik ging ernaartoe met het idee een basisplek te veroveren, wat tegenviel. Leuven was wel leuk.'

Bij OH Leuven werd je voor het eerst een basisspeler als prof. Ze waren daar niet blij dat je anderhalf jaar later alweer vertrok.

Storm: 'Dat seizoen in 1B eindigde ik in de dubbele cijfers, het was de eerste keer dat ik echt belangrijk kon zijn voor mijn ploeg. Leuven was een ideale stap voor mij - ook al had ik aanvankelijk mijn bedenkingen om van Club Brugge naar een club in 1B te gaan. Het was ook raar begonnen: ik had gesprekken gevoerd bij Emilio Ferrera thuis, hij overtuigde me om te tekenen. Twee weken later werd hij ontslagen. Toen besefte ik hoe gek het voetbalwereldje soms in elkaar steekt. De supporters van OHL nemen me mijn vertrek nog altijd kwalijk. Maar het contractvoorstel van de club bleef uit en ondertussen kwam Mechelen op de proppen met een goed voorstel, ik kon niet blijven wachten.'

Deze zomer was er speculatie over een mogelijk vertrek naar Genk of Antwerp. Was daar iets van aan?

Storm: 'Er was interesse, maar het is nooit concreet geworden. Ik hoefde ook niet te vertrekken, ik had net voor vijf jaar bijgetekend en ik voel me goed bij Mechelen. Ik kan in mijn huis in Maldegem blijven wonen, mijn vrouw heeft daar haar werk en mijn zoontje gaat er binnenkort naar de kleuterschool. Dat zijn voor mij even belangrijke factoren in zo'n beslissing.

'In principe komen mijn topjaren er nu aan en de laatste kans om een slag te slaan. Bijvoorbeeld in het buitenland. Maar ik zou het helemaal niet erg vinden om de komende vijf jaar hier te voetballen. De sfeer in de ploeg is top, je hebt fantastische supporters, veel beleving en ik zie ons in de toekomst ook nog wel Europees voetbal afdwingen met Mechelen.'

