Noa Lang, de man in vorm bij Club Brugge, noemde zichzelf ooit lachend 'eentje van 125 procent'. Feit is dat hij een product is van een aantal culturen. Een woordje uitleg.

Vijftig procent Surinaams, die komen van zijn biologische vader. Vijftig procent Nederlands, dat heeft hij van zijn moeder. En 25 procent Marokkaans, dat heeft hij van zijn stiefvader Nourdin Boukhari. Dat was in zijn gloriedagen een speler van Ajax én Marokkaans international.

Boukhari leefde een jaar of twaalf samen met de moeder van Lang en hij speelde een grote rol in het leven van de huidige speler van Club Brugge. Toen zijn moeder een relatie kreeg met de Ajacied, werd de droom om voor Ajax te voetballen steeds groter.

Toen Noa twaalf jaar was, meldde de club zich een eerste keer. Hij voetbalde toen al een half decennium voor Feyenoord en zijn moeder vond de afstand te groot. Ze weigerde en voegde eraan toe: 'Als ze jou echt goed vinden, komen ze wel terug.' Een en twee jaar later stond Ajax er weer. Op zijn veertiende mocht hij gaan. Het was Nourdin die hem in de auto inlichtte, Noa wist geeneens van het contact.

Buitenlandse ervaring

Doordat zijn stiefvader een profvoetballer was, is Lang al eerder buiten Nederland geweest, Brugge is niet zijn eerste buitenlandse ervaring. Toen Boukhari in 2006 naar FC Nantes werd getransfereerd, sloot Noa zich aan bij de Bretoense jeugd van de ploeg. En toen Boukhari in Istanboel voor Kasimpasa ging voetballen in 2009, voetbalde Noa een tijdje voor Besiktas.

Telkens bleef hij ook met Feyenoord tornooitjes spelen. Het maakte van hem een wereldburger, die zijn talen leerde, Frans en Engels.

Marokkaans international?

Door zijn band met Boukhari heeft hij ook Marokkaanse halfzusjes en veel Marokkaanse vrienden. Zo deed hij ooit eens mee aan de ramadan, omdat hij eens wilde 'beleven' wat het is, een hele dag eten noch drinken tot de zon ondergaat.

Noa Langkrijgtzelfs weleens de vraag waarom hij niet voor de Marokkaanse nationale ploeg zou spelen. Onmogelijk, want Lang heeft geen Marokkaans paspoort.

Jong Oranje

Lang zit wel bij Jong Oranje, waar hij op 31 mei 2019 debuteerde tegen de U21 van Mexico. In het najaar van 2019 speelde hij nog heel kort mee in de EK-kwalificaties, en startte als basisspeler toen die in het voorjaar van 2020 hernamen. Twee assists tegen Wit-Rusland werden in het najaar gevolgd door een doelpunt tegen Noorwegen. Toen stokte het. Tegen Gibraltar en Cyprus viel hij kort in, voor de wedstrijden tegen Wit-Rusland en Portugal werd hij niet meer opgeroepen.

Aanleiding? Een dispuut met bondscoach Erwin van de Looi, gaf Lang eind december toe bij Fox Sports. De Brugse spits geeft graag zijn mening en dat leidde 'tot een klein dingetje'.

Lees het volledige verhaal over Noa Lang in Sport/Voetbalmagazine van 27 januari 2021.

