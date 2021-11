Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Lannoo het boek Bluvn goan, over het Brugse gevoel van mannen en vrouwen met een blauw-zwart hart. Een voorsmaakje uit de monoloog van Noa Lang. 'Ik wil dat ze zich Noa Lang herinneren als een speler die prijzen bracht en heel succesvol is geweest.'

'Bij Club voel ik me goed in mij vel. Ik zeg zelfs tegen mijn vrienden: 'Club Brugge is het Ajax van België.' Ze stralen uit dat ze de nummer één van het land zijn en de beste spelers willen hebben. Er wordt voornamelijk vanuit het collectief gedacht hier en dat is goed, maar ik ga toch proberen ervoor te zorgen dat men ook leert genieten van individuele acties.

'Dat hoeft niet altijd het collectief te schaden. Ik verwijs graag naar mijn grote voorbeeld Cristiano Ronaldo. Hij is natuurlijk een heel andere speler dan ik, maar al van kindsbeen af heb ik een boon voor hem. Hij heeft laten zien dat je veel kunt bereiken als je in jezelf gelooft. Ook bij hem geldt de regel: of je loopt weg met hem of je hebt een hekel aan hem.

'Cristiano is mijn voorbeeld als persoonlijkheid. Hij weerstond op alle terreinen de enorme druk. Hij toont zich altijd een winnaar en wordt bovendien uitgekotst door de voetbalwereld. Dat typeert de voetbalwereld, want die steekt vals en smerig in elkaar. Ik stel me daar weerbaar tegen op door mezelf te zijn. Echt voor honderd procent mezelf te zijn. Daardoor liep ik al eens tegen de muur toen ik bij Ajax verbleef. De meeste mensen hielden er toch van mij, behalve zij die de ploeg opstelden. Die keken vooral naar de randzaken en veel minder naar de voetbalkwaliteiten.'

De Noa Lang move

'Bij Club Brugge waarderen ze me echt. Ik wil dat ze zich Noa Lang herinneren als een speler die prijzen bracht en heel succesvol is geweest. Ik probeer een voorbeeld te zijn voor de jongste jongens door hen te tonen dat ze met lef moeten voetballen, met branie en gewoon zichzelf zijn. Te allen tijde.

'Wie zich aanpast, zal nooit alles uit zijn kwaliteiten kunnen halen en nooit op topniveau kunnen presteren. Zonder krachtige persoonlijkheid haal je de top niet. Het voorbije seizoen was het eerste dat ik echt presteerde op topniveau. Ik wil bij Club altijd presteren en alles winnen wat er te winnen valt: supercup, beker van België, landskampioenschap... de tweede ronde van de Champions League halen. Geen enkele prijs laten liggen. Enkel met het hoogste genoegen nemen.

'Ik wil dat ze zich later bij Club Noa Lang herinneren als een speler die ook in moeilijke omstandigheden in zichzelf geloofde. En dat later beginnende voetballertjes zullen pingelen zoals ik dat deed. Ik wil een eigen 'move' ontwikkelen voor de jeugd. De Noa Langbeweging: tussen twee spelers dribbelen, naar buiten veinzen en naar binnen gaan. Dat moet de Club Bruggebeweging worden. Ik wil iets frivools uitstralen én nalaten. Zoals dat nu al gebeurt in mijn samenspel met Charles De Ketelaere. Dat ontstaat gewoon. Het gebeurt zonder praten, vanuit pure intuïtie. We zoeken elkaar misschien wat veel op, maar we begrijpen elkaar honderd procent. Het is gewoon voetbalvernuft, intelligentie die je hebt of niet hebt.'

Lees de volledige passage van Noa Lang deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

'Bij Club voel ik me goed in mij vel. Ik zeg zelfs tegen mijn vrienden: 'Club Brugge is het Ajax van België.' Ze stralen uit dat ze de nummer één van het land zijn en de beste spelers willen hebben. Er wordt voornamelijk vanuit het collectief gedacht hier en dat is goed, maar ik ga toch proberen ervoor te zorgen dat men ook leert genieten van individuele acties.'Dat hoeft niet altijd het collectief te schaden. Ik verwijs graag naar mijn grote voorbeeld Cristiano Ronaldo. Hij is natuurlijk een heel andere speler dan ik, maar al van kindsbeen af heb ik een boon voor hem. Hij heeft laten zien dat je veel kunt bereiken als je in jezelf gelooft. Ook bij hem geldt de regel: of je loopt weg met hem of je hebt een hekel aan hem.'Cristiano is mijn voorbeeld als persoonlijkheid. Hij weerstond op alle terreinen de enorme druk. Hij toont zich altijd een winnaar en wordt bovendien uitgekotst door de voetbalwereld. Dat typeert de voetbalwereld, want die steekt vals en smerig in elkaar. Ik stel me daar weerbaar tegen op door mezelf te zijn. Echt voor honderd procent mezelf te zijn. Daardoor liep ik al eens tegen de muur toen ik bij Ajax verbleef. De meeste mensen hielden er toch van mij, behalve zij die de ploeg opstelden. Die keken vooral naar de randzaken en veel minder naar de voetbalkwaliteiten.''Bij Club Brugge waarderen ze me echt. Ik wil dat ze zich Noa Lang herinneren als een speler die prijzen bracht en heel succesvol is geweest. Ik probeer een voorbeeld te zijn voor de jongste jongens door hen te tonen dat ze met lef moeten voetballen, met branie en gewoon zichzelf zijn. Te allen tijde.'Wie zich aanpast, zal nooit alles uit zijn kwaliteiten kunnen halen en nooit op topniveau kunnen presteren. Zonder krachtige persoonlijkheid haal je de top niet. Het voorbije seizoen was het eerste dat ik echt presteerde op topniveau. Ik wil bij Club altijd presteren en alles winnen wat er te winnen valt: supercup, beker van België, landskampioenschap... de tweede ronde van de Champions League halen. Geen enkele prijs laten liggen. Enkel met het hoogste genoegen nemen.'Ik wil dat ze zich later bij Club Noa Lang herinneren als een speler die ook in moeilijke omstandigheden in zichzelf geloofde. En dat later beginnende voetballertjes zullen pingelen zoals ik dat deed. Ik wil een eigen 'move' ontwikkelen voor de jeugd. De Noa Langbeweging: tussen twee spelers dribbelen, naar buiten veinzen en naar binnen gaan. Dat moet de Club Bruggebeweging worden. Ik wil iets frivools uitstralen én nalaten. Zoals dat nu al gebeurt in mijn samenspel met Charles De Ketelaere. Dat ontstaat gewoon. Het gebeurt zonder praten, vanuit pure intuïtie. We zoeken elkaar misschien wat veel op, maar we begrijpen elkaar honderd procent. Het is gewoon voetbalvernuft, intelligentie die je hebt of niet hebt.'Lees de volledige passage van Noa Lang deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.