Volgens de Italiaanse pers staat Noa Lang dicht bij een transfer naar Milan deze zomer. Ideaal voor beide clubs en de speler, maar niet voor de enige Rode Duivel bij de rossoneri.

AC Milan doet het meer dan goed dit seizoen. Na 30 speeldagen staat het alleen aan kop van de Serie A. Een eerste titel sinds 2011 behoort dus tot de mogelijkheden. Maar bij Milan zijn ze ook al bezig met volgend seizoen. Wat na een eventuele scudetto? Dan moet de kern toch wat verdiept worden. De club is al een tijdje bezig om Lillespelers Sven Botman en Renato Sanches binnen te halen en voorin zou het erg dicht staan bij de transfervrije Divock Origi. Maar dé klepper van de zomer moet echter Noa Lang worden. Volgens de Gazzetta dello Sport heeft Milan zo'n 20 miljoen euro over voor de winger van Club Brugge.

Jackpot

Met 20 miljoen euro zouden ze bij Club Brugge echter niet meteen akkoord gaan. Blauw-zwart wil namelijk van Noa Lang de nieuwe recordtransfer van de Jupiler Pro League maken. Twee jaar geleden betaalde het nog 6 miljoen euro aan Ajax, nu wil het zelf graag 30 miljoen ontvangen.

Is dat realistisch? Noa Lang en zijn entourage hadden namelijk al van in het begin de intentie om na twee seizoenen te vertrekken, maar als het laatste half jaar zich doorzet zoals het er nu naar uit ziet, dan mag Club uiteindelijk misschien wel blij zijn met de 20 miljoen van Milan. Lang was namelijk incontournable onder Philippe Clement en was ook goed voor 8 goals en meer dan 10 assists, maar nieuwe coach Alfred Schreuder zette hem de laatste twee competitiewedstrijden op de bank. Het is ook al geleden van 15 december tegen OH Leuven dat Lang nog eens wist te scoren in de Jupiler Pro League. Deze zomer de jackpot binnenhalen, is dus het ideale scenario voor Club.

Noa Lang is de laatste weken op een zijspoort beland bij Club Brugge © Belga Image

Subtiele hints

Dat het de laatste weken niet goed gaat met Noa Lang, is duidelijk. Binnen de club zou hij nukkiger worden en op het veld toont hij waarom Ajax hem liet gaan naar België: te veel vervelende kantjes. Dat concurrenten Andreas Skov Olsen, Tajon Buchanan en Sargis Adamjan in uitstekende vorm verkeren, helpt ook al niet.

Misschien heeft Lang wel een nieuwe omgeving nodig, eentje waar hij met een propere lei kan beginnen. En niet onbelangrijk, waar hij zich in de kijker kan blijven spelen van bondscoach Louis van Gaal. Het WK in november is namelijk een van zijn grote dromen. Bij Club op de bank zit dat er niet meteen in, al is de bondscoach wel grote fan van de winger.

Dat Milan nu naar voren wordt geschoven in de strijd om Lang, is misschien ook geen verrassing. In de Italiaanse pers zochten ze naar hints die erop konden wijzen dat de 22-jarige Nederlander fan is van de club én technisch directeur Paolo Maldini. Zo was in een van zijn story's op Instagram te zien hoe hij luisterde naar een album genaamd 'Maldini' met het bijschrijft 'If you know, you know..!'. En in een andere post kreeg hij dan weer een Milanshirt overhandigd met de naam van Maldini. Allemaal toevalligheden?

🚨👍 Social clue: the author of the song "#Maldini" reveals who is the idol of Noa #Lang.



♥ ️"Ask your favorite player (Maldini...)" posted #ENDS answering to an IG story of the 🇳🇱 winger. 🐓⚽️ #Calciomercato #Milan 🔴⚫ pic.twitter.com/Dds0DKq0ub — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 9, 2022

Het plaatje van Milan

Een jonge speler met veel potentieel aantrekken voor rond de 20 miljoen past perfect binnen de strategie van AC Milan. Kijk bijvoorbeeld naar Rafael Leão, Théo Hernandez of Franck Kessie en Fikayo Tomori. Allemaal spelers die als talenten aanzien worden, maar hun grote doorbraak nog moeten maken in het internationale voetbal. Zo ook Noa Lang. Die strategie loont ook, want de vijf vernoemde spelers bleken allemaal een voltreffer te zijn in het rood-zwarte shirt.

Niet alleen financieel, maar ook sportief past de 22-jarige Nederlander in het Milanese plaatje. Coach Stefano Pioli zit namelijk krap op de flanken en zou daar graag wat kwaliteit aan willen toevoegen. Noa Lang heeft het voordeel dat hij zowat op alle aanvallende posities uit de voeten kan, zo nodig zelfs diep in de spits. Al ligt zijn toekomst bij Milan vooral op rechts, wat dan weer slecht nieuws betekent voor Alexis Saelemaekers. De Rode Duivel begon erg sterk aan het seizoen, maar is zijn basisplaats in 2022 kwijt. In de laatste elf wedstrijden stond hij maar vier keer aan de aftrap. En met 1 goal en 3 assists kan hij ook niet meteen de beste statistieken voorleggen.

En het badboykantje van Lang? Daar heeft Milan geen enkel probleem mee. Meer nog, je zou het bijna het handelsmerk van Pioli kunnen noemen: rebellerende jongeren volwassen laten worden. Hij deed het eerder al met Hernandez, Ante Rebic en Kessie. Noa Lang en Milan: een perfecte match voor iedereen? Het ziet er zo naar uit.

