Elke maand kiezen de redactie en de lezers van Sport/Voetbalmagazine en Sport/Footmagazine de beste speler uit de Jupiler Pro League. Noa Lang, de zomeraanwinst van Club Brugge, is dé man van december geworden. En ook bij de trainers is het raak voor de landskampioen met Philippe Clement

In december waren er meerdere gegadigden om de trofee van Speler van de Maand weg te kapen: Lukas Nmecha, de man achter de eindejaarsremonte van Anderlecht, Aboubakary Koita met zijn kostbare en spectaculaire goals, Thomas Henry met zijn mooie doelpuntenreeks en Simon Mignolet met zijn al even mooie serie clean sheets. Het was allemaal onvoldoende om de prestaties van Noa Lang in de schaduw te zetten, de winger met de onstuimige looks maar met betoverende voetjes die afgelopen zomer in Brugge neerstreek. Hij kwam over van Ajax, waar ze hem als 'te ongeduldig' labelden.

Opererend in de omgeving van Charles De Ketelaere, met wie hij het wonderwel vindt op het veld, combineert de Nederlander statistieken met elegantie. Met twee goals en drie assists, en zelfs eentje meer van elk als we er zijn doelpunt tegen FC Zenit en zijn assist aan Ruud Vormer in het Stadio Olimpico bij tellen, heeft Lang er een mooie maand op zitten.

Hij is een speler die een match kan beslissen met één actie. En dat is een belangrijke troef voor Club Brugge, dat het soms moeilijk heeft om collectief tot goals te komen. Met een assist naar David Okereke tegen STVV of met een telegeleide voorzet naar Krepin Diatta op de Bosuil, zijn flair volstaat om Club in een zetel te zetten. Met zijn knalprestatie tegen KAS Eupen (twee goals en een heerlijk assisthakje naar Okereke), in de laatste wedstrijd van het jaar, stuurde hij zijn ploegmaats met een goed gevoel de korte winterbreak in. De nieuwe sterke man in de aanvalslinie van Club Brugge, dat is zonder twijfel Noa Lang.

De maand december tintte helemaal blauw en zwart. Dankzij de goals van Lang, maar vooral dankzij een twaalf op vijftien waardoor Club Brugge stevig de teugels van de Jupiler Pro League in handen heeft genomen. Philippe Clement is zo verkozen tot Coach van de Maand, voor Vincent Kompany, die de paars-witte trein op de rails lijkt te krijgen, en Nicky Hayen, die met Waasland-Beveren opvallende resultaten neerzet en die enkele weken geleden nog op de wip leek te zitten. De coach van Club en tweevoudig Belgisch titelhouder lijkt vertrokken om een derde parel op zijn kroon te steken, zeker met de komst van Bas Dost die moet helpen met het afwerkingsprobleempje van blauw-zwart.

Palmares voetballer/trainer van de maand Augustus 2020: Raphael Holzhauser (Beerschot), Karim Belhocine (Charleroi) September 2020: Kaveh Rezaei (Charleroi), Marc Brys (OHL) Oktober 2020: Xavier Mercier (OHL), Marc Brys (OHL) November 2020: Théo Bongonda (KRC Genk), Hernán Losada (Beerschot) December 2020: Noa Lang (Club Brugge), Philippe Clement (Club Brugge)

