De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verplicht Club Brugge-speler Noa Lang om een educatief en gegidst bezoek te brengen aan Kazerne Dossin in Mechelen, een museum over de Holocaust en mensenrechten. De Nederlandse voetballer kreeg die straf vrijdag, nadat hij zich bij de titelviering van blauw-zwart onrespectvol had uitgelaten over de joodse gemeenschap.

De 22-jarige Lang haalde zich in mei na het 3-3 gelijkspel tegen Anderlecht de woede op de hals van RSCA-supporters. Op beelden die via sociale media werden gedeeld, is te zien hoe het Nederlandse goudhaantje van blauw-zwart tijdens het titelfeest met de Club-supporters voluit 'Liever dood dan Sporting-Jood' meezingt. Ook de joodse gemeenschap, de politiek en de Belgische voetbalinstanties namen er aanstoot aan.

Club Brugge beweerde in een communiqué dat de gezangen geen antisemitische ondertoon hadden. En ook Lang sprak zijn onschuld uit. Toch opende het Bondsparket een onderzoek naar de uitlatingen, die uiteindelijk door de disciplinaire instanties van de KBVB werden behandeld. Lang werd in juni twee keer opgeroepen om zich te verantwoorden.

De Disciplinaire Raad kwam tot de conclusie dat de gezangen inderdaad kwetsend waren. 'Dat blijkt onder meer uit de scherpe reacties na het verspreiden van de video', klinkt het. Maar de instantie is er ook van overtuigd dat er geen racistisch oogmerk was in de woorden van Lang, waardoor een alternatieve sanctie passend is.

Lang moet een geleid bezoek brengen aan Kazerne Dossin in Mechelen. Het voormalige deportatiekamp huisvest nu een museum over de Holocaust en de gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Indien dit bezoek niet plaatsvindt voor 1 oktober wordt de Nederlander automatisch geschorst voor twee duels vanaf 2 oktober.

