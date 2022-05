Noa Lang ging door een moeilijke periode nadat hij tweede werd in de Gouden Schoen achter Paul Onuachu. Maar in money time staat hij er weer.

Bij de rust van de terugwedstrijd in de reguliere competitie tussen Club en Union (0-0), op 27 januari, kon Simon Mignolet terugkeren naar de kleedkamer met een nieuwe clean sheet. Na de break was er echter geen plaats meer in het team voor Noa Lang. Alfred Schreuder, die nog op zoek was naar de juiste formule voor zijn team, besloot om de Nederlander te vervangen door Eder Balanta in een poging om meer fysieke impact in de wedstrijd te brengen. Twee weken na zijn teleurstelling bij de Gouden Schoen - hij werd op 12 januari tweede na Paul Onuachu - moest Lang dus de rest van de belangrijke wedstrijd op de bank doorbrengen.

...

Bij de rust van de terugwedstrijd in de reguliere competitie tussen Club en Union (0-0), op 27 januari, kon Simon Mignolet terugkeren naar de kleedkamer met een nieuwe clean sheet. Na de break was er echter geen plaats meer in het team voor Noa Lang. Alfred Schreuder, die nog op zoek was naar de juiste formule voor zijn team, besloot om de Nederlander te vervangen door Eder Balanta in een poging om meer fysieke impact in de wedstrijd te brengen. Twee weken na zijn teleurstelling bij de Gouden Schoen - hij werd op 12 januari tweede na Paul Onuachu - moest Lang dus de rest van de belangrijke wedstrijd op de bank doorbrengen.Als het hier nog om een puur tactische keuze ging, zullen de komende weken echter bevestigen dat er inderdaad een voor en na de uitreiking van de Gouden Schoen was. Tot eind december was Lang nog beslissend om de 106 minuten, daarna verdubbelde dat tot 223 minuten. Statistieken die ondertussen alweer achterhaald zijn. Zozeer zelfs dat de Nederlander aan de vooravond van de terugkeer van de Unionisten naar Jan Breydel zijn beste niveau lijkt te hebben hervonden.In de maand februari herkenden we de speler die ons kampioenschap zo had betoverd niet meer. Zeer weinig betrokken (en ingezet) bij de wedstrijden, stapelde de Nederlander de gebaren en een slecht humeur op. Hoogtepunt was de ontmoeting tegen Seraing, begin maart, toen Schreuder een einde maakte aan zijn smakeloze prestatie door hem op het uur naar de kant te halen. Woedend verliet de vleugelspeler het grasveld en keerde terug naar de kleedkamer.De volgende twee weken, tegen KV Oostende en KRC Genk, strafte de ex-T2 van Ronald Koeman zijn nummer tien door hem te degraderen tot bankzitter. Een keuze die leek op een pokerspel, gezien de onvoorspelbaarheid van de jongen, die al vaker doorslaggevend bleek te zijn voor Club Brugge. Maar vanaf de zijlijn merkte Noa Lang dat niemand onvervangbaar is. Sargis Adamjan, Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen, die tijdens de wintermercato arriveerden in West-Vlaanderen, waren bepalend voor de goede dynamiek van de ploeg.De internationale break viel dan ook op het juiste moment voor Lang. Voor de derde keer op rij opgeroepen voor Oranje, creëerde de international voor zichzelf een paar dagen rust, ver van Westkapelle.Bij zijn terugkeer begin april zag Schreuder in de wedstrijd tegen Beerschot, dat de slechtste verdediging van het kampioenschap had, de kans om zijn spits nieuw leven in te blazen. Met zijn dribbels, loopacties en doelpunt in de 17e minuut, waardoor hij de score opende, betaalde Lang het vertrouwen in hem terug. De week daarop bevestigde hij. De 'vloek van de Gouden Schoen' leek definitief voorbij. Zonder zijn statistieken op te vijzelen, werd hij verkozen tot man van de match tegen KV Mechelen op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Misschien speelde hij wel op zijn best in zijn nieuwe rol als tweede spits, die hij tegen Malinwa ontdekte.De druk die inherent is aan de play-offs heeft sindsdien echter geen invloed gehad op zijn goede vorm. Zijn sublieme assist voor Buchanan, tegen Antwerp op de eerste speeldag, zorgde voor de drie punten voor Club, een indrukwekkende save van Hendrick Van Crombrugge hield hem de week erop van het beslissende doelpunt en afgelopen zondag, in het Dudenpark tegen Union was Lang zonder echt beslissend te zijn opnieuw een van de beste spelers op het veld bij blauw-zwart.Het is een heropflakkering die net op tijd komt, maar niet enkel voor een eventuele nieuwe titel voor Club. Op enkele maanden van het WK in Qatar is zijn plaats bij de Nederlandse nationale ploeg nog lang niet zeker. Het is bovendien een publiek geheim dat Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe deze zomer een mooi bedrag willen krijgen voor hun sterspits. En zijn vervelend gedrag en mindere vorm hadden clubs als AC Milan en Arsenal zeker niet overtuigd om hem alsnog te kopen - Transfermarkt verlaagde zijn marktwaarde zelfs in april. Maar dat is dus achter de rug. Nu is het alleen Union dat geel lacht om de hervonden vorm van het enfant terrible van de regerende kampioen. Woensdagavond zal Lang zeker willen tonen dat hij niet de eeuwige tweede van het seizoen wil blijven. Door Thibault Debrus