Hoofdredacteur Jacques Sys bespreekt het voetbalweekend met de sterke prestatie van Club Brugge, de haperende machine bij Anderlecht en de kleine verschillen tussen de andere teams.

Club Brugge won de topper tegen KRC Genk met 3-2. Met Noa Lang in een hoofdrol.Jacques Sys: 'Noa Lang is op dit moment de beste voetballer in de Belgische competitie. Snel, technisch uitmuntend, beweeglijk, werkkrachtig en absoluut niet egoïstisch. Als je hem nu ziet spelen is het moeilijk te begrijpen waarom hij bij Ajax zijn draai niet vond. Misschien omdat hij daar aan de buitenkant moest blijven, terwijl Lang iemand is die over het veld moet kunnen zwerven. Dat kan bij Club Brugge. Zoals je tegen KRC Genk zag. Eerst links, dan rechts en vervolgens een beetje overal. Je mag hem echt niet vastbinden. Het laat geen twijfel dat Club een aankoopoptie van zes miljoen euro op het einde van het seizoen zal lichten.'Maar vervolgens wordt het moeilijk om Lang te houden. Als hij zo blijft evolueren, dan gaat hij veel geld opbrengen. Het doet allemaal een beetje denken aan de koopmanskunst uit vroegere dagen. Club verkocht nu ook Diatta voor 20 miljoen euro, ik denk dat Lang meer gaat opbrengen. Het vertrek van Diatta hoeft niet echt een verzwakking te zijn, met de terugkeer van Hans Vanaken had hij uit de ploeg kunnen verdwijnen. En als je Diatta passeert, loopt hij er kennelijk zeer nukkig bij. Wat de sfeer in de kleedkamer dan weer niet ten goede komt.'Het blijft een competitie vol grilligheden. Cercle Brugge dat wint op KV Kortrijk en KV Oostende dat het haalt op Antwerp.Sys: 'KV Kortrijk staat op een kruispunt. Je ziet niet goed wat daar de bedoeling is nadat er drie Belgische spelers van de hand werden gedaan. Aan clubs die tegen de degradatie knokken, terwijl KV Kortrijk verre van gered is. En dan is er de onrust rond trainer Yves Vanderhaeghe. Zijn aflopend contract zou niet verlengd worden, zo lekte voortijdig uit, maar de club zelf blijft daarover in het vage. Kan je daar ten aanzien van je trainer niet open over zijn in plaats van mist te spuien?'KV Oostende blijft voor mij de revelatie van de competitie. Met de trainer als vedette. Dat je een onbekende man als Alexander Blessin haalt, pleit voor de kennis en juiste contacten van degenen die deze overgang realiseerden. De Duitser is echt een openbaring. Door zijn zeer duidelijke visie die hij ook op de spelersgroep kan overplanten. En door zijn filosofie die hij ook in mindere momenten aanhoudt. En ze proberen altijd mee te voetballen. Dat zag je vorige week ook op Club Brugge waar KV Oostende eigenlijk een gelijkspel had verdiend. Het is niet altijd zo geweest, maar in Oostende is er echt sprake van sportieve continuïteit.'Anderlecht leek na de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi vertrokken, maar het kwam nu niet verder dan een bloedloos 0-0-gelijkspel tegen Waasland-Beveren.Sys: 'Dat ondanks dat onverwachte puntje op de laatste plaats staat, al zullen ze toch wat meer moeten doen dan verdedigen om daar weg te komen. En het gebrek aan stabiliteit bij Anderlecht blijft me een raadsel. Maar het past in de kronkels van deze competitie. Zulte Waregem bijvoorbeeld dat eerste 12 op 12 pakt, maar vervolgens na thuismatchen tegen OH Leuven en Beerschot 0 op 6. Of Beerschot dat na een 2 op 24 plots met 0-3 gaat winnen in Waregem. Alleen Club Brugge laat amper een steek vallen. Dat zal uiteindelijk de doorslag geven.'