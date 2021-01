Woensdag wil Club Luik van zijn bekermatch tegen Anderlecht een topevenement maken, in een match die op het Franse RTL rechtstreeks op tv komt.

Als eerste van de amateurclubs gaf RFC Liège aan dat het zeker zijn plaats in de 1/16 finales van de beker zou verdedigen, en niet alleen omdat het tegen Anderlecht gaat en een match betreft die rechtstreeks op tv komt, woensdag om 21 uur op RTL, voorafgegaan door Seraing-Standard om 19 uur.

Voorwaar een mooie voetbalavond voor de Franstalige fans die voor de buis postvatten, of de Nederlandstaligen die de zender in hun pakket hebben en zin hebben in een Luikse avond.

Misschien zit woensdagavond in het stadion bij de Luikse delegatie zelfs een Vlaamse supporter van de vijfvoudige landskampioen. Want de voorbije weken legden de Luikse fans elk tien euro bijeen om een mogelijke winstpremie te betalen voor het geval de sang et marins de paars-witten zouden wippen. Al 3200 euro leverde dat op.

Als dank geeft de club 1 van de 25 plaatsen die het in eigen stadion mag aanbieden aan het eigen bestuur weg aan een supporter. Maandag wordt geloot wie de gelukkige is. Een aantal supporters gaf al aan dat, als zij het halen, ze hun plaats afstaan aan Serge Mertens uit Boom, die sinds jaar en dag een trouw supporter van de Luikse traditieclub is, net als zijn vader voor hem. Anderen willen er graag zelf bij zijn.

De neef van Renquin

Ter voorbereiding van de bekermatch startte de club die uitkomt in eerste nationale amateurs de trainingen op 10 januari en werkte vier oefenwedstrijden af, waarvan het er drie won en één (tegen de beloften van Standard) gelijk speelde.

Luik speelt zijn thuiswedstrijden al een aantal jaar in de Rue de la Tonne op de terreinen van de voormalige legerkazerne van Ans, die zich op het grondgebied van Rocourt bevindt, net naast de Luikse ring, op anderhalve kilometer van waar het oude stadion indertijd gesloopt werd. Daar heeft het een geïmproviseerd stadion met een kunstgrasveld en intussen drie tribunes dat plaats biedt aan 3500 aanwezigen. In normale tijden dagen voor een thuismatch 1500 supporters op. Luik heeft ook 900 abonnementen.

De huidige accommodatie volstaat voor 1B, wat tevoren niet het geval was met de strengere regels. Voldoende semiprofs heeft de club, getraind door Drazen Brncic ook, met ex-Eupenaanvallers Damien Mouchamps en Michel Lallemand als bekendste spelers, en de neef van ex-international Michel Renquin, Melvin Renquin, in het effectief.

Sportief directeur Englebert

Doel dit seizoen was bij de vijf eersten eindigen en zo de promotie naar 1B afdwingen. Dat wil het nog steeds, maar niet via een gerechtelijke procedure, in tegenstelling tot een paar andere clubs met wie het zich niet verenigde. Het hoopt op een minicompetitie, maar altijd in overleg met de KBVB.

Op termijn is het de bedoeling dat op de huidige terreinen een nieuw volwaardig stadion opgetrokken wordt. Daarvoor zou afgelopen jaar het Rode Kruiscentrum ontruimd worden waar al jarenlang asielzoekers opgevangen worden. Die zouden verhuizen naar een andere site in Rocourt, maar door het uitbreken van de Covid-epidemie ging dat niet door. De club zette ook geen extra druk in dat dossier omdat het de nodige gelden voor de bouw niet heeft, en omdat de huidige accommodatie sinds dit jaar volstaat voor de promotie waar het zo op hoopt.

Club Luik is ook volledig in Belgische handen, het wordt geleid door een Luiks advocaat terwijl Gaëtan Englebert, ex-Club Luik én ex-Club Brugge, al jaren het sportief beleid voert.

