Nog geen beslissing over vervolg van voetbalcompetities

De Pro League heeft woensdag na een raad van bestuur via videoconferentie nog geen beslissing genomen over het verdere verloop van de competities in 1A en 1B. 'In de huidige omstandigheden waarin het land zich bevindt, is elke beslissing prematuur.'

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Belga Image

De Belgische voetbalcompetitie herneemt door de maatregelen tegen het de verspreiding van het coronavirus zeker niet voor 1 mei, en ook de trainingen van de profclubs liggen stil tot minstens 5 april. Zodra die hernomen kunnen worden, moet er opnieuw een viertal weken 'voorbereiding' in acht genomen worden alvorens het competitieslot kan plaatsvinden. Er liggen nog steeds vier scenario's op tafel voor het verdere verloop, al dan niet met duels achter gesloten deuren. Idealiter worden de competities nog volledig afgewerkt mét play-offs, maar de tijd speelt niet in het voordeel van dat scenario. Ook ingekorte play-offs, het afwerken van de reguliere competitie en een streep trekken onder de huidige stand behoren tot de mogelijkheid. 'De Raad van Bestuur en het management van de Pro League analyseren de mogelijke opties, in het belang van het Belgisch voetbal en haar partners, maar met het algemeen belang en de volksgezondheid als eerste prioriteit', klinkt het. De Pro League keurde woensdag wel unaniem de verdeelsleutel goed van de mediarechten voor de komende vijf seizoenen. Pro League raadt technische werkloosheid af De Pro League liet ook weten dat het de profclubs afraadt voor hun voetballers het regime van de tijdelijke werkloosheid in te roepen. 'Tenzij om dringende economische redenen'. 'Mochten clubs zich evenwel toch genoodzaakt voelen om tijdelijke werkloosheid in te roepen voor de spelers, beveelt de Pro League clubs aan om dit collectief voor al haar spelers te doen en om geen gebruik te maken van de sociale zekerheid', aldus de Pro League. Van alle profclubs uit 1A en 1B heeft voorlopig enkel Virton beslist ook z'n spelers op de sociale zekerheid te zetten. Andere clubs deden dat voor hun werknemers. Onder meer Standard, Anderlecht en Zulte Waregem overwegen dat te doen voor hun technische staf. Lees ook: Werkloosheid in het profvoetbal: 'Ook een gezonde club kan in de problemen komen' De Belgische voetbalcompetitie herneemt door de maatregelen tegen het de verspreiding van het coronavirus zeker niet voor 1 mei, en ook de trainingen van de profclubs liggen stil tot minstens 5 april. Zodra die hernomen kunnen worden, moet er opnieuw een viertal weken 'voorbereiding' in acht genomen worden alvorens het competitieslot kan plaatsvinden. Er liggen nog steeds vier scenario's op tafel voor het verdere verloop, al dan niet met duels achter gesloten deuren. Idealiter worden de competities nog volledig afgewerkt mét play-offs, maar de tijd speelt niet in het voordeel van dat scenario. Ook ingekorte play-offs, het afwerken van de reguliere competitie en een streep trekken onder de huidige stand behoren tot de mogelijkheid. 'De Raad van Bestuur en het management van de Pro League analyseren de mogelijke opties, in het belang van het Belgisch voetbal en haar partners, maar met het algemeen belang en de volksgezondheid als eerste prioriteit', klinkt het. De Pro League keurde woensdag wel unaniem de verdeelsleutel goed van de mediarechten voor de komende vijf seizoenen.De Pro League liet ook weten dat het de profclubs afraadt voor hun voetballers het regime van de tijdelijke werkloosheid in te roepen. 'Tenzij om dringende economische redenen'.'Mochten clubs zich evenwel toch genoodzaakt voelen om tijdelijke werkloosheid in te roepen voor de spelers, beveelt de Pro League clubs aan om dit collectief voor al haar spelers te doen en om geen gebruik te maken van de sociale zekerheid', aldus de Pro League. Van alle profclubs uit 1A en 1B heeft voorlopig enkel Virton beslist ook z'n spelers op de sociale zekerheid te zetten. Andere clubs deden dat voor hun werknemers. Onder meer Standard, Anderlecht en Zulte Waregem overwegen dat te doen voor hun technische staf.