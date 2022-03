De reguliere competitie nadert stilaan zijn ontknoping. Wie plaatst zich voor de play-offs en voor wie is het seizoen in maart al afgelopen? Een overzicht van het resterende programma van de verschillende clubs.

Club Brugge (tweede, 60 punten)

Programma: KV Oostende uit, KRC Genk thuis, Beerschot uit, KV Mechelen thuis

Met vier zijn ze nog, de kandidaten voor de drie resterende plekjes in de Champions play-offs. Club Brugge staat momenteel tweede met een voorsprong van acht punten op nummer vijf KAA Gent, dus in Jan Breydel zullen ze stilaan op hun beide oren mogen slapen. Met de recente 12/15 en vooral vier zeges op rij lijkt een plaatsje in play-off 1 snel een feit te zullen worden voor blauw-zwart.

Het resterende programma van Club Brugge is uitdagend, maar zeker niet onmogelijk. Dit weekend trekt het naar de kust voor de West-Vlaamse derby tegen KV Oostende en daarna volgt de topper tegen KRC Genk in eigen huis. Met ook nog een wedstrijd op het Kiel tegen Beerschot en eentje in Brugge tegen KV Mechelen, kunnen Schreuder en co zelfs al wat voorbereiden op de nacompetitie. Maar hoe groot de kloof met Union dan is, valt nog af te wachten.

© Belga Image

Antwerp (derde, 56 punten)

Programma: Anderlecht uit, Zulte Waregem thuis, OH Leuven uit, Cercle thuis

Het heeft dit seizoen al wat gekletterd op de Bosuil. Tegen Beerschot vorig weekend was het opnieuw een geroep en een getier tijdens de rust in de kleedkamer, maar werd alsnog de levensbelangrijke derby gewonnen. Met een derde plaats en slechts vier punten voorsprong op de Buffalo's, beloven het nog enkele spannende weken te worden voor Priske en zijn mannen.

Al valt het programma voor de Great Old wel mee. Dit weekend kan het een enorme stap zetten naar de Champions play-offs als het in het Lotto Park kan winnen van Anderlecht. Zelfs een gelijkspel zou al van groot belang kunnen zijn. Met daarna ook nog thuiswedstrijden tegen Zulte Waregem en Cercle en daartussen een verplaatsing naar OH Leuven, heeft Antwerp alle kans op een plaats bij de top vier. Al kan het bij The Great Old altijd anders uitdraaien dan verwacht.

© Belga Image

Anderlecht (vierde, 55 punten)

Programma: Antwerp thuis, Gent uit, Charleroi thuis, KV Kortrijk uit

Met 63 gemaakte doelpunten en slechts 32 tegen lijkt Anderlecht aan een uitstekend seizoen bezig te zijn. Een vierde plek is dan ook niet zo slecht, maar met een doelsaldo van 31 - enkel Union doet beter met 41 - zou je paars-wit nog hoger verwachten. Na de recente 13/15 heeft het wel Antwerp bijna volledig ingehaald en is een derde, of zelfs tweede plaats, niet ondenkbaar.

Al heeft paars-wit wel het lastigste programma van de vier overgebleven kandidaten voor de Champions play-offs. Komend weekend is het al do or die voor Kompany en co in eigen huis tegen Antwerp. Wordt er verloren, dan kan KAA Gent op gelijke hoogte komen. En het weekend erop is er nog maar eens zo'n levensbelangrijke wedstrijd, want dan moet het naar de Ghelamco Arena van KAA Gent. Alsof dat nog niet genoeg is, volgt er ook nog een thuiswedstrijd tegen Charleroi en tot slot trekt paars-wit naar KV Kortrijk, altijd een lastige verplaatsing.

© Belga Image

KAA Gent (vijfde, 52 punten)

Programma: Beerschot uit, Anderlecht thuis, Cercle uit, OH Leuven thuis

Na een wat lastige start dit seizoen, lijkt Hein Vanhaezebrouck de succesformule bij KAA Gent te hebben gevonden. Onder leiding van Tarik Tissoudali, Laurent Depoitre en Julien de Sart baande het zich alsnog een weg naar de Champions play-offs, waar het na een 15/15 nu heel hard op de deur bonkt.

Het komende programma van de Buffalo's is ook niet onoverkomelijk. Dit weekend kan al vol druk uitgeoefend worden op Antwerp of Anderlecht als het zelf wint van Beerschot, de laatste in de stand. En volgende week is er de voor Gent levensbelangrijke wedstrijd tegen Anderlecht. Wint het die, dan zet het een grote stap naar een plaatsje bij de top vier. Met uiteindelijk ook nog Cercle uit en OH Leuven thuis, kan eventueel dan nog de kwalificatie binnengehaald worden. Maar ondertussen is er wel nog de Europese campagne in de Conference League. Kan die nog roet in het eten gooien?

© Belga Image

Europe play-offs

Wat de Europa play-offs betreft, hoeven we niet zo uit te weiden als bij het grote broertje. Momenteel doen daar KAA Gent, KV Mechelen, Charleroi en KRC Genk aan mee en het lijkt weinig waarschijnlijk dat daar de komende vier wedstrijden nog veel verandering in zal komen. Zo tellen Malinwa en de Carolo's al zeven punten voorsprong op nummers 9 en 10 Cercle en OH Leuven en heeft ook KRC Genk al een marge van vijf punten op de eerste achtervolgers. Bovendien hebben Cercle en Leuven ook nog erg zware wedstrijden op het programma staan. Zo speelt de vereniging nog tegen Charleroi, Gent en Antwerp en moeten Marc Brys en zijn mannen nog aan de bak tegen Union, Antwerp en Gent. Geen sinecure dus om nog in play-off 2 te belanden.

