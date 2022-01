Sinds enkele maanden al leek alles erop te wijzen dat de wegen van de landskampioen en zijn succescoach zouden scheiden. Het verhaal van een uitgesteld vertrek.

In de kantoren van Club Brugge zou men geneigd zijn te kunnen zeggen dat de steen eigenlijk enkele maanden te laat op tafel valt. Mentaal vermoeid tijdens de play-offs toen KRC Genk ineens kwam opzetten maar de titel uiteindelijk toch werd binnengehaald, werden de twijfels in de Brugse kleedkamer eind vorig seizoen al groter.

Over KRC Genk moesten ze zich in Brugge deze zomer echter minder zorgen maken, aangezien de Limburgers bijna uitgekleed uit de mercato kwamen. De geleidelijke terugkeer van Anderlecht zorgde voor meer onrust omdat hun nationale dominantie op de lange termijn werd bedreigd. Velen uitten dan ook hun twijfels bij het bestuur. De grote mannen van Club beloofden daarop een XXL transferperiode tijdens de zomer om de groep te vernieuwen. Er werd zelfs gezegd dat de turnover ook de staf kon raken.

Veel te vaak gered door klasseflitsen, werd de vraag gesteld of Clement nog wel de man was om Club naar een derde titel op rij en een stap hogerop in Europa te leiden. Het antwoord was echter niet zo eenvoudig als het leek.

Clement maakt reclame

Met zelf al drie kampioenschappen op rij (een met Genk, twee met Club) rees de vraag ook al bij de coach zelf. Op 27 april vorig jaar, wanneer de Jupiler Pro League even pauzeerde voor het begin van de play-offs, lanceerde Philippe Clement zich op de sociale mediakanalen. Met flitsende video's en een modern logo leek het allemaal precies op een campagne om zichzelf in het buitenland te promoten.

Welcome on my Twitter page! 👋🏻



Looking forward to connect more closely with my fans and give you some insights in my personal and professional life. 😄 pic.twitter.com/4ehU2h7ymG — Philippe Clement (@philippe_clemnt) April 27, 2021

Achter de nieuwe vitrine zit SportPlus Media, een communicatiebedrijf dat pas in januari vorig jaar opgericht werd en ondertussen spelers als Simon Mignolet, Hans Vanaken, Arthur Theate en Maarten Vandevoordt in zijn portefeuille heeft zitten. De twee oprichters zijn Thomas Burssens en vooral Nico Vaesen. De ex-keeper is ook makelaar sinds 2019 bij SportPlus BV, het managementkantoor dat wordt beheerd door Evert Maesschalck, de makelaar van Clement. Een samenkomst dat eruit ziet als één grote promotiestunt.

Maar noch de drie Belgische titels noch de opmerkelijke prestaties van Club in Europa tegen Real Madrid of PSG volstonden om de buitenlandse markt te verleiden, waar nochtans een hele stoelendans bezig was onder de coaches. De enige echte opties tijdens de zomer waren Schalke 04 en Sheffield United, beide ambitieuze clubs maar net gezakt naar de tweede klasse.

Niets om Clement te overtuigen om Club Brugge te verlaten, waar hij begin juni een contract voor onbepaalde duur ondertekende. 'Met dit contract geven we beide partijen de kans om de situatie op ieder moment te evalueren zonder dat iemand afhangt van een afgebakende overeenkomst', verklaarde Vincent Mannaert. Zijn woorden lijken nu erg profetisch te zijn.

Vooral tussen Clement en Mannaert leek er steeds meer ruis op de relatie te komen. © Belga Image

De hand van Mannaert

De algemeen manager van Club Brugge maakte de laatste tijd namelijk ook geen deel meer uit van de grootste voorstanders van Clement bij blauw-zwart, zo horen we in de coulissen van het Jan Breydelstadion. De meningsverschillen tussen beide mannen werden te groot, zeker als het ging om bepaalde spelers. Emmanuel Dennis, een van de lievelingen van Mannaert die ondertussen openbloeit in de Premier League, lag bijvoorbeeld niet in de hoogste schuif bij Clement. Er wordt zelfs gezegd dat Clement en Mannaert elkaar zo veel mogelijk ontweken op het trainingscomplex, nog meer nadat de pijnlijke nederlaag tegen Leipzig de Europese dromen van een ambitieus Club in rook deed opgaan.

Mannaert kende een gelijkaardige situatie met Ivan Leko. De contacten tussen manager en coach werden ook daar steeds moeilijker tegen het einde van het laatste seizoen. Men probeerde de twisten toen intern te houden zodat het de titelstrijd met het Genk van Clement niet zou beïnvloeden.

Twee en een half jaar later, tijdens een gekke zomertransfermarkt waar meer dan 40 miljoen euro wordt uitgegeven om de basiself wat door elkaar te halen, was de nood aan vernieuwing groter dan ooit. Het was altijd de bedoeling om een nieuwe dynamiek te krijgen in de ploeg, maar enkel Jack Hendry wierp zich in de tussentijd op als waardige basisspeler.

Aan het begin van het nieuwe jaar doet de grote verandering zich dan echt voor met de komst van een nieuwe coach en het langverwachte debuut van Tajon Buchanan. Gaan ze de ploeg nu nog verder versterken tijdens de wintermercato voor een derde opeenvolgende titel?

In de kantoren van Club Brugge zou men geneigd zijn te kunnen zeggen dat de steen eigenlijk enkele maanden te laat op tafel valt. Mentaal vermoeid tijdens de play-offs toen KRC Genk ineens kwam opzetten maar de titel uiteindelijk toch werd binnengehaald, werden de twijfels in de Brugse kleedkamer eind vorig seizoen al groter.Over KRC Genk moesten ze zich in Brugge deze zomer echter minder zorgen maken, aangezien de Limburgers bijna uitgekleed uit de mercato kwamen. De geleidelijke terugkeer van Anderlecht zorgde voor meer onrust omdat hun nationale dominantie op de lange termijn werd bedreigd. Velen uitten dan ook hun twijfels bij het bestuur. De grote mannen van Club beloofden daarop een XXL transferperiode tijdens de zomer om de groep te vernieuwen. Er werd zelfs gezegd dat de turnover ook de staf kon raken.Veel te vaak gered door klasseflitsen, werd de vraag gesteld of Clement nog wel de man was om Club naar een derde titel op rij en een stap hogerop in Europa te leiden. Het antwoord was echter niet zo eenvoudig als het leek.Clement maakt reclameMet zelf al drie kampioenschappen op rij (een met Genk, twee met Club) rees de vraag ook al bij de coach zelf. Op 27 april vorig jaar, wanneer de Jupiler Pro League even pauzeerde voor het begin van de play-offs, lanceerde Philippe Clement zich op de sociale mediakanalen. Met flitsende video's en een modern logo leek het allemaal precies op een campagne om zichzelf in het buitenland te promoten.Achter de nieuwe vitrine zit SportPlus Media, een communicatiebedrijf dat pas in januari vorig jaar opgericht werd en ondertussen spelers als Simon Mignolet, Hans Vanaken, Arthur Theate en Maarten Vandevoordt in zijn portefeuille heeft zitten. De twee oprichters zijn Thomas Burssens en vooral Nico Vaesen. De ex-keeper is ook makelaar sinds 2019 bij SportPlus BV, het managementkantoor dat wordt beheerd door Evert Maesschalck, de makelaar van Clement. Een samenkomst dat eruit ziet als één grote promotiestunt.Maar noch de drie Belgische titels noch de opmerkelijke prestaties van Club in Europa tegen Real Madrid of PSG volstonden om de buitenlandse markt te verleiden, waar nochtans een hele stoelendans bezig was onder de coaches. De enige echte opties tijdens de zomer waren Schalke 04 en Sheffield United, beide ambitieuze clubs maar net gezakt naar de tweede klasse. Niets om Clement te overtuigen om Club Brugge te verlaten, waar hij begin juni een contract voor onbepaalde duur ondertekende. 'Met dit contract geven we beide partijen de kans om de situatie op ieder moment te evalueren zonder dat iemand afhangt van een afgebakende overeenkomst', verklaarde Vincent Mannaert. Zijn woorden lijken nu erg profetisch te zijn.De hand van MannaertDe algemeen manager van Club Brugge maakte de laatste tijd namelijk ook geen deel meer uit van de grootste voorstanders van Clement bij blauw-zwart, zo horen we in de coulissen van het Jan Breydelstadion. De meningsverschillen tussen beide mannen werden te groot, zeker als het ging om bepaalde spelers. Emmanuel Dennis, een van de lievelingen van Mannaert die ondertussen openbloeit in de Premier League, lag bijvoorbeeld niet in de hoogste schuif bij Clement. Er wordt zelfs gezegd dat Clement en Mannaert elkaar zo veel mogelijk ontweken op het trainingscomplex, nog meer nadat de pijnlijke nederlaag tegen Leipzig de Europese dromen van een ambitieus Club in rook deed opgaan.Mannaert kende een gelijkaardige situatie met Ivan Leko. De contacten tussen manager en coach werden ook daar steeds moeilijker tegen het einde van het laatste seizoen. Men probeerde de twisten toen intern te houden zodat het de titelstrijd met het Genk van Clement niet zou beïnvloeden. Twee en een half jaar later, tijdens een gekke zomertransfermarkt waar meer dan 40 miljoen euro wordt uitgegeven om de basiself wat door elkaar te halen, was de nood aan vernieuwing groter dan ooit. Het was altijd de bedoeling om een nieuwe dynamiek te krijgen in de ploeg, maar enkel Jack Hendry wierp zich in de tussentijd op als waardige basisspeler. Aan het begin van het nieuwe jaar doet de grote verandering zich dan echt voor met de komst van een nieuwe coach en het langverwachte debuut van Tajon Buchanan. Gaan ze de ploeg nu nog verder versterken tijdens de wintermercato voor een derde opeenvolgende titel?