KV Mechelen wint 2-1 van Beerschot Wilrijk en dwingt zo na één jaar in 1B al meteen weer promotie naar 1A af. Iedereen blij?

JACQUES SYS: 'Het is op grond van zijn traditie en achterban alleszins een club die in eerste klasse hoort, dat hebben we hier al vaak gezegd. Ook in 1B zaten daar elke thuiswedstrijd 13.000 tot 14.000 toeschouwers in het stadion. Voetbal leeft in Mechelen. Ze hebben daar al veel stormen overwonnen, ook nu weer dus.

