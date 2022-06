Vanaf vrijdag 3 juni ligt de nieuwe Sport/Voetbalmagazine in de rekken. Alweer een nummer om duimen en vingers af te likken. Wat staat er op het menu?

Op de cover prijken vier kleppers: Kylian Mbappé, Erling Haaland, Robert Lewandowski en Karim Benzema. Vier keer een nummer 9, maar wie van hen is de beste? We leggen ze voor u naast elkaar en schetsen hun verhaal en hun karakteristieken.

Wat de Rode Duivels betreft, die op vrijdag 3 juni aan een vierluik in de Nations League beginnen, hebben we een interview met Arthur Theate, een van de toekomstige leiders van de selectie. Hij heeft het over de sfeer bij de nationale ploeg, zijn eerste seizoen in de Serie A en zijn eigen toekomst. Verder blikken we vooruit naar de toekomst en ontdekken we hoe Roberto Martínez in zijn hoedanigheid van technisch directeur in alle stilte generatie 2026 aan het klaarstomen is.

Er is ook een dossier over de Red Flames. De zomer zal in het teken staan van onze nationale vrouwen, want ze zijn erbij wanneer op 6 juli het EK in Engeland wordt afgetrapt. We brachten Heleen Jaques (nationaal jeugdcoördinator en analiste), Katrien Jans (manager vrouwenvoetbal bij de KBVB) en Hannah Eurlings (rising star bij de Red Flames) samen om over het vrouwenvoetbal in België te debatteren. Daarnaast schetsen we de geschiedenis van de Red Flames en zetten we de spotlights op doelvrouw Nicky Evrard.

Ook op de menukaart: een dubbelinterview Paul Van Himst & Jan Mulder ('Ik had jouw makelaar moeten zijn, Paul'), het Bayerngehalte van Club Brugge, een diepgaand gesprek met Westerlotrainer Jonas De Roeck, het Manchester United van Erik ten Hag, Wimbledon als theater van tradities, 75 jaar NBA en nog veel meer...

Let op: het volgende nummer, onze extra dikke competitiespecial, verschijnt pas op vrijdag 22 juli. Ondertussen kan u natuurlijk steeds terecht op onze site sportmagazine.be.

