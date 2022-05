Op vrijdag 6 mei ligt Sport/Voetbalmagazine van de maand mei in de rekken. Welke verhalen staan daarin?

Ons coververhaal gaat over Kevin De Bruyne, mogelijk de beste Belgische voetballer aller tijden. We schetsen zijn evolutie als speler en als mens. Daarin één rode draad: KDB heeft altijd zijn ongezouten mening gegeven, hoewel hij door de jaren heen geleerd heeft zich wat in te houden. Of zoals zijn ex-ploegmaat David Hubert zegt: 'Het was mijn taak om hem na een match eerst van zijn paard te halen voor hij met iemand ging spreken.'

Adnan Januzaj is normaal gezien niet de grootste prater, maar in een uitgebreid interview met Sport/Voetbalmagazine lucht de Rode Duivel zijn hart: 'Ik kom heel goed overeen met de bondscoach. De mensen die iets anders vertellen, liegen.'

Verder pakt Sport/Voetbalmagazine uit met een dossier over de Champions League, die aan zijn dertigste seizoen bezig is. Vanaf 2024/25 is er een nieuw format waarin de poulefase afgeschaft wordt en er een minicompetitie van 36 teams georganiseerd zal worden. Het is vooral een manier om de rijke clubs nog rijker te maken en zo doemt het spook van de Super League weer op aan de horizon. Of hoe het voetbal hoe langer hoe meer niet meer van ons is.

Eveneens in dat dossier: een verhaal over Divock Origi, de laatste Belgische held in de Champions League, opmerkelijke feiten uit drie decennia topvoetbal en het beste elftal uit dertig seizoenen Champions League, gekozen door u, de lezer.

Ook in ons blad: de kleurrijke figuur van Paul Gheysens. De flamboyante voorzitter van Antwerp raast zonder omzien door het Belgisch voetbal. Hoe is hij achter de schermen? Hoe runt hij zijn club? Wat voor iemand is hij? Sport/Voetbalmagazine praatte met mensen die het kunnen weten.

Daar stopt het niet. We gingen Yari Verschaeren en zijn vriendin Zoë Ghaïlani opzoeken in hun appartement in Lot, net buiten de Brusselse ring. Er is ook een portret van de atypische voetballer Denis Odoi, het verhaal van de legendarische Europese campagne van KV Mechelen in het seizoen 1987/88 en een uitgebreid interview met Pierre Denier, die straks na 48 jaar bij Winterslag en KRC Genk een punt achter zijn carrière zet.

En ook nog: Red Flame Davina Philtjens, de supporters van Union, de fightingspirit van Rafael Nadal, de milieu-activist in Sebastian Vettel, een portret van Emma Meesseman... En nog veel meer!

