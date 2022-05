Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de titel van Club Brugge, de nederlaag van Anderlecht en de ritzege van Thomas De Gendt.

Ook Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert worden volop onder de lof bedolven na de titel van Club Brugge.

'Heel terecht natuurlijk. Je kan er niet naast kijken dat zij de fundamenten hebben gelegd. Op een zeer professionele manier. Terwijl Club eigenlijk nog in zijn expansie wordt geremd omdat het stadiondossier maar blijft aanslepen. Van januari 2007 is het geleden dat Club de plannen voor een nieuw stadion op een persconferentie ontvouwde. En waar staan we nu?'

'Opmerkelijk is dat Club onder Verhaeghe en Mannaert ook geen verkeerde keuzes maakte in de aanstelling van een trainer. Ze zullen ook nu zeer omzichtig te werk gaan. Ik kan me niet voorstellen dat ze Carl Hoefkens nu al naar voren gaan schuiven, ook al ontwikkelt die zich goed.'

'Onnodig vond ik het wel dat Bart Verhaeghe na het binnenhalen van de titel zei dat Club eigenlijk niet tegen Union had gespeeld maar tegen Brighton. Terwijl Union het op één na kleinste budget heeft in de Jupiler Pro League. Wat wil je met dat soort uitspraken bereiken? En Felice Mazzu die dan reageert dat Union tweede is geëindigd in de Premier League. Wat meer stijl en klasse in de omgang zou best wel mogen.'

Die had Vincent Kompany wel toen hij na de 0-2-nederlaag van Anderlecht tegen Union zei dat Union gewoon beter was.

'Kompany verkoopt nooit onzin, hij zegt waar het op staat. Alleen heeft hij dat dit seizoen al zo vaak in een negatieve context moeten doen dat dit niet kan blijven duren. Kompany staat nu voor zijn moeilijkste periode. Hij mag dan tevreden zijn over dit seizoen, Anderlecht moet nu absoluut een stap hoger zetten. Het zal erop aankomen de juiste aankopen te doen en de leemtes op te vullen. Terwijl er geen financiële weelde is.'

'Straks begint Kompany aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer. Hij heeft zijn romantische denkbeelden al voor een deel overboord gegooid, maar moet nu absoluut stabiliteit in de ploeg krijgen. Te vaak heeft hij dit seizoen de ploeg niet op scherp gekregen. En dat met zo'n uitstraling. Dan moet je als coach ook eens bij jezelf te rade gaan.'

In de Ronde van Italië zorgde Thomas De Gendt voor een opmerkelijke ritzege.

'Renners als Thomas De Gendt zijn een zegen voor de wielersport. Hij zei ooit dat de tragiek van een kansloze aanval hem aantrekt, dat de fijnste koersen volgens hem die zijn waarin een vluchter vecht tegen het peloton. In een grote ronde kan hij er niet mee leven om drie weken anoniem mee te rijden.'

'Thomas De Gendt heeft een mindere periode achter de rug, het is goed dat hij er weer bovenop komt. Hij is een doorbijter, iemand die al meermaals koersen heeft gewonnen nadat hij eerst in een vlucht was gelost. Hij weet dat winnen hem alleen lukt in ontsnappingen. Met die instelling koerst hij ook. Hoewel hij in de Giro van 2012 derde werd in het eindklassement, na een rit gewonnen te hebben met aankomst op de mythische Stelvio, weet hij precies waar zijn mogelijkheden liggen.'

