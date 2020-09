Anderlecht heeft woensdagmiddag laten weten dat met verdedigers Hannes Delcroix en Lucas Lissens toch twee nieuwe spelers positief hebben getest op COVID-19. Bij Westerlo wordt de wedstrijd tegen Club NXT zelfs uitgesteld na zeven positieve tests.

Eerder op de dag maakte paars-wit ook al bekend dat Peter Zulj en Timon Wellenreuther in quarantaine blijven na een nieuwe positieve test. In totaal zitten momenteel acht spelers van Anderlecht in quarantaine. Als er minstens zeven spelers van één club tegelijk positief testen op het coronavirus mag de betrokken club om uitstel van de match vragen.

Hannes Delcroix, Lucas Lissens, Peter Zulj, Timon Wellenreuther, Michel Vlap, Yari Verschaeren, Antonio Milic en James Lawrence zijn de acht spelers van paars-wit in quarantaine.

Vlap testte maandag wel negatief. Hij wordt, conform het coronaprotocol van de Pro League, donderdag opnieuw getest. Bij een nieuwe negatieve test kan hij vrijdag opnieuw aansluiten bij de groep. Hij testte eerder ook al twee maal positief.

Sportief wordt het voor coach Vincent Kompany vooral centraal achteraan puzzelen. Delcroix, Lissens, Milic en Lawrence zijn allen centrale verdedigers. Derrick Luckassen en Elias Cobbaut zijn op die positie ook nog eens geblesseerd.

Westerlo moet wedstrijd uitstellen

Bij Westerlo zijn de problemen al zichtbaar. De wedstrijd tussen Club NXT en Westerlo van komende vrijdag in de 1B Pro League is door de kalendermanager namelijk uitgesteld. Dit gebeurde na een aanvraag van Westerlo nadat meer dan zeven A-kernspelers positief testen op COVID-19.

Vorige week werd ook het competitieduel tussen Westerlo en Deinze al uitgesteld omwille van een groot aantal besmettingen bij de Kempenaars.

