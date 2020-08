Elke maandag blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, terug op het sportweekend. Deze keer: de verrassende uitslagen in de Jupiler Pro League en de fabuleuze zeges van Wout Van Aert en Remco Evenepoel.

Een vreemde competitiestart was het wel: Club Brugge gaat onderuit, AA Gent verliest en Antwerp krijgt Exc. Mouscron niet op de knieën.

Jacques Sys: 'Op zich is dat natuurlijk geen ramp. De vraag is alleen: hoe krijg je je ploegen weer scherp? Club Brugge kwam tegen Antwerp amper aan kansen en er zat geen vuur in het spel, alsof iedereen het na die titel moeilijk heeft om zich weer op te laden. En dat Club in een leeg stadion speelt, is natuurlijk ook geen voordeel. Normaal kan het publiek de ploeg over zo'n dode periode heen tillen en slaat het enthousiasme op de ploeg over. Nu hoorde je vooral het geroep van de spelers van Sporting Charleroi. Philippe Clement heeft vorig seizoen veel lof gekregen voor zijn aanpak. Heel terecht. Nu zal hij zichzelf moeten overtreffen om iedereen weer scherp te krijgen.

'De kracht van de twaalfde man miste ook Antwerp tegen Mouscron, al zegt Ivan Leko dat het nog een tijdje zal duren voor de ploeg er helemaal staat. Er moeten nog veel transfers gebeuren. En dat die periode nu verlengd is tot 5 oktober maakt een politiek van continuïteit onmogelijk. Benieuwd ook hoe AA Gent het vertrek van Jonathan David gaat opvangen. Het verlies in Sint-Truiden zal daar hard aankomen. Vooral dan door de manier waarop.'

Waasland-Beveren zorgde wel voor een verrassing in Kortrijk.

Sys: 'Trainer Nicky Hayen heeft zijn spelers duidelijk heel scherp gekregen. Door in de kleedkamer alle analyses op te hangen waarin Waasland-Beveren als degradatiekandidaat werd aanzien. Dat kan je natuurlijk niet elke week doen. Waasland-Beveren speelde met een zekere woede in Kortrijk. Dat neemt niet weg dat er veel enthousiasme in de ploeg stak en dat er een blok op het veld stond waarin geen enkel gaatje viel. Maar die prestatie vraagt natuurlijk bevestiging.'

De zege van Wout van Aert in Milaan-Sanremo zette de voetbalactualiteit in de schaduw.

Sys: 'Ik vind het fantastisch hoe Van Aert is teruggekomen na die vreselijke val in de Tour. Weken aan het bed gekluisterd liggen, het moeilijk hebben als je een wielertoerist ziet passeren, voortdurend leven in onzekerheid. En dan toch die mentale sterkte hebben om er weer bovenop te komen en grenzen te verleggen. Nadat hij dat trauma van die val had moeten verwerken, toen hij na vier maanden revalidatie weer begon te fietsen, had hij schrik om zijn rechterbeen te gebruiken en moest hij zelfs een mental-coach inschakelen.

'Natuurlijk zal dit het verwachtingspatroon voor Van Aert alleen maar opschroeven. Maar hij is nuchter genoeg om daarmee om te gaan. Hetzelfde geldt ook voor Remco Evenepoel. Het lijkt nu voor sommigen de normaalste zaak van de wereld dat hij ook de Ronde van Italië gaat winnen. Er zal bij Deceuninck-Quck.Step wel gewaakt worden over eventuele overmoed. Net zoals bij Jumbo-Visma waar ze zeer veel aandacht besteden aan de mentale begeleiding van hun renners. Dat zag je ook tijdens die revalidatieperiode toen Van Aert alle rust en vrijheid kreeg om aan zijn herstelproces te werken.'

