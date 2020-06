Een transfersom van 4 tot 6 miljoen euro voor een linksback is ongezien in de Belgische competitie.

Dat Nurio Fortuna (25) Charleroi verlaat, is geen verrassing. Zijn transfer werd verwacht, hoewel de Zebra's niet verplicht zijn één van hun sterkhouders van afgelopen seizoen te verkopen. Zeker met het oog op Europees voetbal hadden ze hem graag gehouden.

Maar een bedrag van minstens vier tot, volgens bronnen uit Charleroi, zelfs zes miljoen euro plus bonussen kan Mehdi Bayat natuurlijk niet weigeren. Door de goede relaties tussen Charleroi en KAA Gent zou de afhandeling van de overgang vlot moeten verlopen.

Dat zo'n bedrag betaald wordt voor een linksachter is ongezien in België. Volgens de website transfermarkt.com zijn dit voorlopig de duurste vijf linksbacks uit de geschiedenis van het Belgisch voetbal:

1. Casper De Norre - 4 miljoen euro (van STVV naar Genk)

2. Laurens De Bock - 3,5 miljoen (van Lokeren naar Club Brugge)

3. Nicolas Gavory - 3,1 miljoen (van FC Utrecht naar Standard)

4. Federico Ricca - 3 miljoen (van FC Málaga naar Club Brugge)

5. Elias Cobbaut - 3 miljoen (van KV Mechelen naar Anderlecht)

Nurio kreeg eerder ook al een plekje in het Sport/Voetbalmagazine elftal van het seizoen.

Poulain van Mendes

Mehdi Bayat doet met deze deal een goeie zaak. Toen hij drie jaar geleden de Portugees-Angolese linksachter van SC Braga kocht, telde hij immers slechts 500.000 euro neer.

Behalve met zijn snelheid, zijn actie, zijn loopvermogen en zijn goeie voorzet liet Nurio zich bij Charleroi de afgelopen drie seizoenen ook opmerken door zijn attitude. De woorden 'druk' en 'stress' lijken niet in zijn woordenboek te staan. Hij straalt een levensvreugde uit die besmettelijk is.

De linksachter kreeg zijn opleiding bij het fameuze opleidingscentrum van Sporting Lissabon. Daar sprong hij in het oog van niemand minder dan Jorge Mendes. De supermakelaar stalde zijn poulain bij SC Braga, een club die een springplank moest worden naar AS Monaco, waar Mendes ook een voet in huis heeft.

Maar Nurio stelde teleur, Mendes liet hem vallen en de jonge linksachter moest zich tevreden stellen met anonieme wedstrijden bij de B-ploeg van Braga.

Grote smile

Een uitleenbeurt aan het Cypriotische AEL Limassol in het seizoen 2016/17 was zijn redding. Nurio werd er basisspeler en werd er zelfs verkozen tot beste linksachter van de competitie.

Hij deelde er de kleedkamer met Kevin Lafrance, een Haïtiaans international die al bevestigde dat de eerste indruk van Nurio overal dezelfde is: 'Hij glimlacht altijd, hij is een bon vivant met een grote joie de vivre. Elke ochtend met een grote smile aankomen in de kleedkamer, ik verzeker u: dat is niet iedereen gegeven.'

Dat Nurio Fortuna (25) Charleroi verlaat, is geen verrassing. Zijn transfer werd verwacht, hoewel de Zebra's niet verplicht zijn één van hun sterkhouders van afgelopen seizoen te verkopen. Zeker met het oog op Europees voetbal hadden ze hem graag gehouden.Maar een bedrag van minstens vier tot, volgens bronnen uit Charleroi, zelfs zes miljoen euro plus bonussen kan Mehdi Bayat natuurlijk niet weigeren. Door de goede relaties tussen Charleroi en KAA Gent zou de afhandeling van de overgang vlot moeten verlopen. Dat zo'n bedrag betaald wordt voor een linksachter is ongezien in België. Volgens de website transfermarkt.com zijn dit voorlopig de duurste vijf linksbacks uit de geschiedenis van het Belgisch voetbal: 1. Casper De Norre - 4 miljoen euro (van STVV naar Genk)2. Laurens De Bock - 3,5 miljoen (van Lokeren naar Club Brugge)3. Nicolas Gavory - 3,1 miljoen (van FC Utrecht naar Standard)4. Federico Ricca - 3 miljoen (van FC Málaga naar Club Brugge) 5. Elias Cobbaut - 3 miljoen (van KV Mechelen naar Anderlecht)Mehdi Bayat doet met deze deal een goeie zaak. Toen hij drie jaar geleden de Portugees-Angolese linksachter van SC Braga kocht, telde hij immers slechts 500.000 euro neer. Behalve met zijn snelheid, zijn actie, zijn loopvermogen en zijn goeie voorzet liet Nurio zich bij Charleroi de afgelopen drie seizoenen ook opmerken door zijn attitude. De woorden 'druk' en 'stress' lijken niet in zijn woordenboek te staan. Hij straalt een levensvreugde uit die besmettelijk is. De linksachter kreeg zijn opleiding bij het fameuze opleidingscentrum van Sporting Lissabon. Daar sprong hij in het oog van niemand minder dan Jorge Mendes. De supermakelaar stalde zijn poulain bij SC Braga, een club die een springplank moest worden naar AS Monaco, waar Mendes ook een voet in huis heeft.Maar Nurio stelde teleur, Mendes liet hem vallen en de jonge linksachter moest zich tevreden stellen met anonieme wedstrijden bij de B-ploeg van Braga.Een uitleenbeurt aan het Cypriotische AEL Limassol in het seizoen 2016/17 was zijn redding. Nurio werd er basisspeler en werd er zelfs verkozen tot beste linksachter van de competitie. Hij deelde er de kleedkamer met Kevin Lafrance, een Haïtiaans international die al bevestigde dat de eerste indruk van Nurio overal dezelfde is: 'Hij glimlacht altijd, hij is een bon vivant met een grote joie de vivre. Elke ochtend met een grote smile aankomen in de kleedkamer, ik verzeker u: dat is niet iedereen gegeven.'