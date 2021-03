Een mislukte transfer, een gebrek aan communicatie en een familiale kwestie liggen aan de basis van Obbi Oulares verbanning naar de B-kern van Standard. Een ding staat vast: behoudens een miraculeuze plotwending is Oulare aan zijn laatste maanden bezig op Sclessin.

Op 28 december, twee dagen na de thuisnederlaag tegen STVV, krijgt Obbi Oulare een telefoontje terwijl hij in de auto zit. De stem aan de andere kant van de lijn is die van zijn zaakwaarnemer Zouhair Essikal, en hij heeft nieuws. Het bestuur heeft een akkoord gevonden met de Engelse tweedeklasser Barnsley en Oulare wordt op de club verwacht om alles te finaliseren. Oulare ziet om familiale redenen ( zie kader onderaan) een overstap naar Engeland niet zitten en weigert beleefd. Hij is op dat moment bovendien aan het revalideren van een spierscheurtje en hij wil niet geblesseerd aankomen bij een nieuwe werkgever. Oulare weet wat de mogelijke uitkomst zou zijn van zo'n transfer: hij zou zichzelf zo hard willen bewijzen, dat hij opnieuw zou hervallen. Toch probeert Standard hem te doen inzien dat dit een goede stap is voor zijn carrière en dat hij geen toekomst meer heeft in Luik. Oulare geeft geen duimbreed toe en niet veel later wordt hij op de hoogte gebracht dat hij het seizoen moet uitdoen in de B-kern. De officiële reden voor zijn verwijdering? Hij moet opnieuw op niveau komen. Vreemd genoeg mag hij niet deelnemen aan de vriendschappelijke duels van de B-kern. In de loop van de maand januari dringt de clubleiding nog eens aan bij Oulare: Je moet een oplossing vinden. Anders zal je tot het einde van het seizoen bij de beloften blijven. Standard wordt gerustgesteld door Oulare en zijn makelaars. Ze zijn niet bij voorbaat gekant tegen een vertrek, maar ze willen niet per se naar een club die Standard voor hen uitpikt. Begin december was er nochtans niets aan de hand. Volgens insiders kreeg de bonkige spits op geen enkel moment een waarschuwing van de clubleiding dat hij zich dringend moest herpakken. De weken voor hij in de thuiswedstrijd tegen Moeskroen uitviel met een hamstringblessure ontving hij felicitaties van het bestuur; vooral met zijn invalbeurt op Kortrijk had hij blijkbaar indruk gemaakt. Twee weken later is Standard van mening dat Oulare de ploeg niet meer kan helpen in hun race naar play-off 1. Door de aangekondigde komst van João Klauss, de vijfde aanvaller in de kern, was er uiteraard een overschot aan voorhoedespelers.Bij de aanstelling van Mbaye Leye haalde Alexandre Grosjean, CEO van Standard, sportieve redenen aan om de verwijdering van Oulare uit de A-kern te verantwoorden. Maar alles wijst erop dat de degradatie naar de B-kern ook een manoeuvre was om de speler onder druk te zetten om een transfer te aanvaarden. Behalve Barnsley probeerde Standard hem ook te slijten aan clubs die om verschillende redenen niet interessant zijn voor Oulare. De manier waarop de club de speler onder druk heeft gezet, heeft misschien het omgekeerde effect gehad; Oulare heeft niet graag dat iemand hem bepaalde keuzes oplegt. Standard heeft tot vandaag zijn engagementen met Oulare gerespecteerd. Tot nu toe is er geen sprake geweest van psychologisch getreiter, een fenomeen dat vaak voorkomt in Italië, Griekenland en Turkije om spelers van wie clubs af willen te bedwelmen. Oulares makelaar Essikal, werkzaam voor het makelaarsbureau CAA BASE dat de belangen behartigt van toppers als Raphaël Varane, Kyle Walker en Son Heung-min, kent ook de verhalen die vanuit Griekenland naar België zijn komen overgewaaid. In België zouden dergelijke pesterijen zeker niet zonder gevolgen blijven. 'Het is simpel: ik zal altijd mijn speler verdedigen', aldus Essikal. 'Als hij motieven heeft om niet naar een club te gaan, zal ik hem altijd steunen. Wij zijn niet tevreden met de hele situatie, maar wij respecteren wel de beslissingen van het bestuur. Standard is zijn club - het heeft veel geld geïnvesteerd - en ze blijven in alle omstandigheden de baas. Spelers zijn werknemers. Er zijn geen woordenwisselingen geweest en ze hebben ons niet bedreigd. Eigenlijk is het allemaal redelijk hoffelijk gebleven. Zij hebben hun standpunt, wij de onze. Ze hadden Obbi misschien meer tijd moeten geven om zijn waarde voor de ploeg te tonen. 'Half januari is er een meeting geweest met de directie. Ze zeiden: "Obbi, jouw statistieken zijn dit seizoen niet goed." Terwijl de topschutter van de ploeg een middenvelder is... Hij was ontevreden dat middenvelders in de spits werden opgesteld, maar hij heeft nooit gereageerd. Hij heeft niet met de coach gevochten, niet in de pers zitten janken en niets op sociale media gepost. Maar ze gaven ons het gevoel dat Obbi de oorzaak was van de sportieve malaise. Terwijl hij weinig had gespeeld en de andere spitsen het in die periode ook moeilijk hadden.' Intern werden sommigen wel moe van de slachtofferrol waarin de aanvaller zich soms wentelde.Oulare wist: wanneer ik iets fout doe, zal dat tegen mij gebruikt worden. Hij liet het dus begaan, verwijderde zelfs zijn Instagramaccount en besliste om als een kluizenaar te leven. Er restte hem maar een doel: weer fit worden. 'Het is jammer dat het zo ver is moet komen', zegt een medestander van Oulare. 'Ze kennen Obbi, ze weten hoe hij in elkaar zit. Ze hebben het hem letterlijk gezegd: je bent respectvol en je veroorzaakt geen problemen. Ze hadden misschien meer empathie kunnen tonen in plaats van hem met de rug tegen de muur te zetten. Hij verdiende zo'n behandeling niet.' Door hem al begin januari naar de B-kern te verwijzen gaf Standard hem wel een maand lang de gelegenheid om een uitweg te zoeken, dat moet ook gezegd. De meeste spelers van Standard steunen Oulare vanop een veilige afstand en ze begrijpen niet waarom het talent van hun ploegmaat zomaar te grabbel wordt gegooid. Maar in de bovenste verdiepingen van Sclessin, daar waar het beleid wordt bepaald, is het geloof in Oulare fors gekelderd. Na een verblijf van bijna twee maanden in de B-kern is hij niet van plan om zich over te geven aan zijn tegenstanders. Hij heeft in zijn leven al zo veel meegemaakt dat dit er nog wel bij kan. En hij beseft wellicht dat hij het beter getroffen heeft dan zijn ex-ploegmaats Luis Pedro Cavanda en Orlando Sá, die vorig seizoen helemaal alleen moesten trainen. De trainers en de medische staf behandelen hem met respect en hij mag alle faciliteiten op het oefencomplex blijven gebruiken. Ondanks alles wat er dit seizoen gebeurd is, zijn alle partijen on speaking terms. Nu de nervositeit van de maand januari weggevallen is, sluiten de protagonisten een verzoening zelfs niet uit. In het kamp van Oulare sturen ze niet aan op een vechtscheiding. Oulare zou zelfs hebben aangegeven dat hij nog iets wil betekenen voor Standard. Aan de mensen die het dichtst bij hem staan, vertrouwde de 25-jarige spits toe dat hij het jammer zou vinden om het hoofdstuk Standard zo te moeten afsluiten. 'Obbi is de club dankbaar', klinkt het. 'Hoewel hij een tijdje geblesseerd is geweest hebben ze de huurovereenkomst met Watford toch omgezet in een permanent contract. Nu wil hij Standard iets teruggeven, want hij heeft nog niet kunnen laten zien wat hij werkelijk in zich heeft. Hij gelooft dat zijn verhaal bij Standard nog niet af is. Hij zou in feite alles willen terugdraaien. Mocht het kunnen, dan zou hij teruggaan naar het moment dat er nog een oplossing uitgewerkt kon worden.' De deur is niet helemaal dicht, bevestigt ook zijn makelaar. Maar hij wil de sportieve onzekerheid zo snel mogelijk verdrijven. Essikal verwacht van Standard dat ze de knoop snel doorhakken. De clou van het verhaal? Standard zou zelfs overwegen om Oulare een tweede kans te geven. Essikal: 'Obbi is niet naïef, hij begrijpt dat de kans op een terugkeer naar de A-kern dit seizoen bijzonder klein is. Maar hij is ervan overtuigd dat hij de club nog kan helpen. Laten we zeggen dat er vijf tot tien procent kans is dat het nog goed komt en dat heeft hij enkel aan zichzelf te danken. Hij heeft niemand uitgescholden, hij heeft niemand geslagen, hij heeft niets verkeerd gedaan en hij heeft veel maturiteit getoond. Indien Standard geen ander standpunt inneemt, zullen we in juli alle opties bekijken. Obbi ligt nog tot 2023 vast, maar hij heeft uiteraard geen zin om in de B-kern zijn contract uit te zitten.' Eind juni, na drie seizoenen in het rood en wit van Standard, zal Oulare sowieso met gemengde gevoelens terugblikken op zijn passage aan de boorden van de Maas. Hij kwam in 2018 samen met Michel Preud'homme, Mehdi Carcela, Luis Pedro Cavanda, Zinho Vanheusden, Senna Miangue, Orlando Sá, Samuel Bastien en Maxime Lestienne met veel ambities aan in Luik, maar ondanks het aanwezige talent heeft hij met Standard nooit de stap kunnen zetten naar de absolute top van de Jupiler League. De Luikenaars kwamen telkens iets tekort om te kunnen wedijveren met Club Brugge, Gent, Genk en Antwerp. Oulare zal ook beseffen dat zijn persoonlijke balans - 42 wedstrijden en 5 doelpunten - lichtjes tegenvalt. 'Hij kwam met een heupblessure aan bij Standard en Preud'homme heeft hem de tijd gegeven om volledig te herstellen van zijn operatie', zegt een getuige. 'Bij zijn eerste basisplaats tegen STVV deed hij het meteen goed en zonder die scheenbeenbreuk ( december 2018, nvdr) had hij zeker en vast een topseizoen gedraaid. En vorig seizoen begon hij er weer door te komen, maar toen werd hij in zijn elan gestopt door de coronapandemie.' In tegenstelling tot een aantal jaar geleden zoekt hij de oorzaak van zijn fysieke ongemakken grotendeels bij zichzelf. Tijdens de lange aanloop naar het huidige seizoen nam hij enkele drastische maatregelen inzake zijn slaap-, eet- en leefgewoontes en hij stelde een team samen met een chef-kok, een osteopaat en een kinesist om zijn lichaam op te knappen. Daarnaast huurde hij met medeweten van Standard in december een hoogtetent om zijn VO2max te verhogen. De spierscheur die hij in december opliep, was het bewijs dat zijn fysieke problemen nog niet opgelost zijn. Maar er is beterschap in zicht, hoewel nog niet iedereen bij de club daarvan overtuigd is. Essikal: 'Oulare is voor de spiegel gaan staan. Als je niet speelt, moet je de zaken durven benoemen. Ik verklap geen geheim als ik zeg dat zijn fysieke gesteldheid zijn grootste probleem is. Hij moet helemaal fit zijn om te kunnen spelen en dat is te weinig het geval geweest de voorbije seizoenen. Hij twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, maar hij is wel gaan nadenken over wat hij kan doen om zijn oude niveau van in het begin van zijn carrière weer op te pikken.'