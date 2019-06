Obbi Oulare: 'Na mijn beenbreuk dacht ik: ik trek ongeluk aan'

Een beer van een vent met een klein hartje. Zo kun je Obbi Oulare het best omschrijven. Van MacGyver, over de videocassettes van zijn vader Souleymane Oulare en Branko Strupar, tot zijn speciale relatie met Waregem: de pechvogel van Standard laat voor het eerst in zijn ziel kijken.

