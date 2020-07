Voor het eerst sinds het losbarsten van de coronacrisis zal een Belgische profclub dit weekend een wedstrijd met publiek afwerken. KV Oostende oefent zaterdagnamiddag (15u) op het veld van tweedeprovincialer Varsenare. De 300 beschikbare kaarten waren volgens de kustploeg "in een mum van tijd de deur uit".

Hoewel de Pro League de clubs heeft verzocht uit veiligheidsoverwegingen achter gesloten deuren te spelen, is het door een besluit van de Veiligheidsraad wel toegestaan om maximaal 400 supporters toe te laten.

'Er worden tal van maatregelen genomen om de wedstrijd veilig te laten verlopen voor spelers, staf en alle aanwezigen', benadrukt Oostende.

De stadiondirecteur van KVO Joost Depreux legt uit. 'Het spreekt voor zich dat deze voetbalbeleving veilig moet kunnen verlopen en daarom nemen Varsenare als organisator en wij als professionele voetbalclub samen het heft in handen om de nodige maatregelen te voorzien. Zo worden beide spelerskernen getest op corona en worden de spelers strikt afgezonderd van de aanwezige supporters. Het is dan ook absoluut verboden om handtekeningen of foto's te vragen.'

'We zijn blij dat we onze supporters deze ervaring kunnen schenken, maar we rekenen wel op ieders medewerking en gemeenschapszin', gaat Depreux verder. 'Van KVO uit voorzien wij veertien stewards in plaats van de gebruikelijke drie voor een oefenwedstrijd. Enkelen onder hen krijgen als enige opdracht om in de gaten te houden dat de social distancing-regels worden gerespecteerd én dat er niet staand wordt gedronken. Last but not least werden de tickets enkel online verkocht. Heb je geen ticket, dan heeft het geen enkele zin om ter plaatse te komen, je komt er niet in. Kortom, wij staan ervoor garant dat deze wedstrijd kan worden gespeeld in veilige omstandigheden.'

