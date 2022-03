Steve Van Herpe, redacteur bij Sport/Voetbalmagazine, heeft bedenkingen bij de aanstelling van een man die jarenlang de exponent was van een foute cultuur.

Een aantal weken geleden kwam een professor ethiek op de radio uitleggen waarom Oekraïne in Europa zoveel sympathie krijgt. Méér dan bijvoorbeeld Afghanistan of Syrië. Een van de redenen die de man aanhaalde, was dat het in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne héél duidelijk is wie de agressor is en wie het slachtoffer. Het verschil tussen goed en slecht is netjes afgebakend. Het is dan evident dat we ons massaal afkeren van 'de slechterik' en dat onze steun uitgaat naar de getroffenen.

Het probleem in het voetbal is dat het ten dele bestuurd wordt door mensen die geen onderscheid (meer) maken tussen goed en slecht. Natuurlijk is Paul Gheysens geen Vladimir Poetin, maar een nog steeds erg aangebrand figuur als Marc Overmars op dit moment binnenhalen, getuigt alleszins niet van een groot ethisch bewustzijn.

Het gedrag van Overmars bij zijn vorige club Ajax was duidelijk slecht. Hij verklaarde achteraf zelf niet te beseffen dat hij grenzen overschreed. Dat zegt ook veel over welk beeld hij van vrouwen had. Hopelijk heeft hij op een paar weken tijd geleerd waar die grenzen liggen, want zijn attitude maakte járenlang meerdere slachtoffers bij Ajax.

Zijn aanstelling bij Antwerp kan niet anders dan een slag in het gezicht van die vrouwen zijn. Een slag die enigszins verzacht had kunnen worden, mocht Overmars op de veelbesproken persconferentie van maandag berouw getoond hebben en zijn excuses aangeboden hebben. Maar verder dan 'het is spijtig, ik wil graag verder' geraakte hij niet. Zijn dat de woorden van een man die tot inkeer is gekomen?

Bij Ajax was het probleem niet alleen Overmars. Uit onderzoek van NRC Handelsblad bleek dat de hele cultuur bij de Amsterdamse club scheef zat. De werkomgeving werd er door vrouwelijke medewerkers, die liever anoniem bleven, omschreven als een 'haantjescultuur' en een 'apenrots'. Seksisme zat bij de club ingebakken. De exponent van die cultuur, een man naar wie nog een onderzoek loopt, werkt nu bij Antwerp.

De vraag die op dit moment om een antwoord smeekt, is niet of Marc Overmars goed werk geleverd heeft bij Ajax, maar: is hij wel een goed mens? Op de Bosuil wekt men de indruk dat dat van ondergeschikt belang is. En dat stoort.

Wat ook het antwoord op die vraag is, één ding mogen we hopen: dat die apenrots in Antwerpen beperkt blijft tot de zoo.

Een aantal weken geleden kwam een professor ethiek op de radio uitleggen waarom Oekraïne in Europa zoveel sympathie krijgt. Méér dan bijvoorbeeld Afghanistan of Syrië. Een van de redenen die de man aanhaalde, was dat het in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne héél duidelijk is wie de agressor is en wie het slachtoffer. Het verschil tussen goed en slecht is netjes afgebakend. Het is dan evident dat we ons massaal afkeren van 'de slechterik' en dat onze steun uitgaat naar de getroffenen.Het probleem in het voetbal is dat het ten dele bestuurd wordt door mensen die geen onderscheid (meer) maken tussen goed en slecht. Natuurlijk is Paul Gheysens geen Vladimir Poetin, maar een nog steeds erg aangebrand figuur als Marc Overmars op dit moment binnenhalen, getuigt alleszins niet van een groot ethisch bewustzijn.Het gedrag van Overmars bij zijn vorige club Ajax was duidelijk slecht. Hij verklaarde achteraf zelf niet te beseffen dat hij grenzen overschreed. Dat zegt ook veel over welk beeld hij van vrouwen had. Hopelijk heeft hij op een paar weken tijd geleerd waar die grenzen liggen, want zijn attitude maakte járenlang meerdere slachtoffers bij Ajax. Zijn aanstelling bij Antwerp kan niet anders dan een slag in het gezicht van die vrouwen zijn. Een slag die enigszins verzacht had kunnen worden, mocht Overmars op de veelbesproken persconferentie van maandag berouw getoond hebben en zijn excuses aangeboden hebben. Maar verder dan 'het is spijtig, ik wil graag verder' geraakte hij niet. Zijn dat de woorden van een man die tot inkeer is gekomen?Bij Ajax was het probleem niet alleen Overmars. Uit onderzoek van NRC Handelsblad bleek dat de hele cultuur bij de Amsterdamse club scheef zat. De werkomgeving werd er door vrouwelijke medewerkers, die liever anoniem bleven, omschreven als een 'haantjescultuur' en een 'apenrots'. Seksisme zat bij de club ingebakken. De exponent van die cultuur, een man naar wie nog een onderzoek loopt, werkt nu bij Antwerp. De vraag die op dit moment om een antwoord smeekt, is niet of Marc Overmars goed werk geleverd heeft bij Ajax, maar: is hij wel een goed mens? Op de Bosuil wekt men de indruk dat dat van ondergeschikt belang is. En dat stoort.Wat ook het antwoord op die vraag is, één ding mogen we hopen: dat die apenrots in Antwerpen beperkt blijft tot de zoo.