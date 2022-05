Alfred Schreuder (49) trekt na dit seizoen de deuren achter zich dicht bij Club Brugge. De Nederlandse coach trekt zoals verwacht naar Ajax. Hij heeft er een contract ondertekend tot en met 30 juni 2024, met optie op een derde seizoen. Dat heeft de Nederlandse kampioen donderdag aangekondigd.

Met Club Brugge is Schreuder goed op weg om zich tot landskampioen te kronen, nadat hij begin dit jaar werd aangesteld als opvolger van Philippe Clement. Woensdagavond versloeg zijn team concurrent Union met 1-0. Bij een zege zondag op verplaatsing bij Antwerp is een derde opeenvolgende titel sowieso binnen. 'Club Brugge en Alfred Schreuder wensen samen de play-offs in alle rust af te werken en zullen zich dan ook onthouden van commentaar tot na het seizoen', zo klinkt het op de website van blauw-zwart.

'Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp', reageert Schreuder op de website van Ajax. 'Ik vind het daarnaast ook erg leuk om terug te keren, want in de anderhalf jaar die ik bij Ajax werkte heb ik het enorm naar mijn zin gehad bij de club.'

'Ik wil in Amsterdam graag prijzen winnen met een team dat attractief voetbal speelt. Met een goede balans tussen ervaren topspelers en de vele grote talenten. Maar eerst wil ik met Club Brugge het seizoen succesvol afsluiten. Afscheid nemen met de hoofdprijs, dat is erg belangrijk en ik zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.'

Bij Ajax is Schreuder de opvolger van Erik ten Hag, die aan de slag gaat bij Manchester United. Van begin 2018 tot de zomer van 2019 was Schreuder de assistent van Ten Hag bij de Amsterdamse club. De Nederlandse recordkampioen lukte in het seizoen 2018-19 de dubbel en schopte het tot in de halve finales van de Champions League. Vervolgens werd Schreuder T1 bij het Duitse Hoffenheim, waar hij na een jaar mocht beschikken. Ronald Koeman vroeg hem vervolgens zijn assistent te worden bij FC Barcelona. Toen Koeman eind 2021 werd ontslagen, vertrok ook Schreuder bij Barça. Om vervolgens als hoofdcoach bij Club Brugge te belanden.

