Percy Tau verlaat al na een half jaar Anderlecht voor moederclub Brighton. De Zuid-Afrikaan werd sinds augustus uitgeleend aan paars-wit.

'Percy Tau keert terug naar Brighton. We gaan allemaal die glimlach missen. Veel geluk, Percy', zegt Anderlecht in een tweet. De 26-jarige Tau werd vorige zomer door Brighton uitgeleend aan de Brusselaars. In veertien competitieduels was hij goed voor vier doelpunten en een assist.

Vorig seizoen speelde de 25-voudig international op uitleenbasis voor Club Brugge. Daar scoorde hij in 30 matchen vier goals en deelde acht assists uit.

Percy Tau retourne à Brighton. We're going to miss that smile. Good luck, Percy! 🇿🇦 pic.twitter.com/fSGD0bBFf8 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 7, 2021

