Cyriel Dessers verlaat Racing Genk voor een avontuur in de Serie A bij promovendus Cremonese. Nadat hij zijn medische tests succesvol aflegde, werd de overstap woensdag officieel bekendgemaakt. Zondagmiddag al bereikten Racing Genk en Cremonese een akkoord over een bedrag van 6,5 miljoen euro, plus bonussen.

Na de wedstrijd van zaterdag tegen Eupen, nam Dessers al afscheid van het Genkse publiek en wond hij er voor de camera ook geen doekjes om. 'Ik denk dat het geen geheim is dat een transfer dichtbij is. Zondag is een heel belangrijke dag. Cremonese en Genk zijn aan het onderhandelen. Een topcompetitie is altijd mijn droom geweest.'

Het wordt de eerste uitdaging buiten België en Nederland voor de 27-jarige Nigeriaans-Belgische aanvaller. In het verleden speelde hij in ons land voor OH Leuven, Lokeren en Genk. Bij onze noorderburen scoorde hij doelpunten voor NAC Breda, FC Utrecht, Heracles Almelo en Feyenoord.

Bij Heracles kroonde hij zich zowaar tot topschutter van de Eredivisie en ook bij Feyenoord gooide hij afgelopen voetbaljaargang hoge ogen. In de Conference League haalden de Rotterdammers de finale - die ze verloren van AS Roma - en daar had de geboren Tongerenaar een aanzienlijk aandeel in. Hij groeide met al zijn goals uit tot de beste schutter van de eerste editie.

