De transfer van de 21-jarige Senegalese winger Krépin Diatta van landskampioen en competitieleider Club Brugge naar het Franse AS Monaco is afgerond, zo bevestigde Club Brugge donderdagavond.

Bij de Monegasken ondertekende de zestienvoudige Senegalese international een contract tot medio 2025. Volgens Belgische media zou met de overgang een bedrag van twintig miljoen euro gemoeid zijn. 'Ik ben erg blij voor deze ambitieuze club te mogen spelen', klinkt het bij Diatta. 'Hier krijg ik nieuwe mogelijkheden om me verder te ontwikkelen. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.'

Iets voorbij halfweg de competitie staat Monaco op de vierde plaats in de Ligue 1. 'Krépin is een getalenteerde jonge speler die zijn kwaliteiten in de Belgische competitie al getoond heeft', vertelt CEO Oleg Petrov. 'We zijn dan ook blij dat hij voor Monaco gekozen heeft, want hij kon naar vele Europese clubs. Het toont aan dat Monaco nog steeds een aantrekkingskracht heeft. Deze transfer kadert dan ook in onze langetermijnpolitiek om de club nog te versterken.'

Merci Krépin! Onze Senegalese flankaanvaller trekt naar AS Monaco. We wish you all the best! 💪🏿💪🏿 #MerciKrépin



🔗| https://t.co/q6frhCgkca pic.twitter.com/NGeuK2j0Ag — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 21, 2021

Het werd een afscheid in schoonheid van Diatta bij Club Brugge, waarvoor hij woensdagavond in het competitieduel tegen KV Oostende (2-1) nog het winnende doelpunt scoorde. Het was treffer nummer twintig in 95 duels voor blauw-zwart, waaronder ook enkele erg belangrijke doelpunten, daarnaast was hij ook goed voor elf assists. In zijn drie jaar in het Jan Breydelstadion won hij twee landstitels en één Supercup. Begin januari 2018 nam Club hem over van het Noorse Sarpsborg. Zijn opleiding kreeg hij in eigen land bij een voetbalacademie in de hoofdstad Dakar.

Ook individueel viel Diatta al in de prijzen. Op de Africa Cup van 2019 werd hij verkozen tot beste jonge speler van het toernooi.

Enkel Wesley duurder

Krépin Diatta verlaat Club Brugge dus door de grote poort. Met een bedrag van 20 miljoen euro nestelt hij zich dan ook in de top 10 van duurste uitgaande transfers ooit voor Club Brugge. Enkel Wesley, die in 2019 voor 25 miljoen euro naar Aston Villa trok, was duurder.

Opvallend is wel dat de andere spelers uit de top vijf niet al te veel geluk kenden bij hun nieuwe werkgever. Zo heeft Wesley al een overgroot deel van de wedstrijden gemist door blessures, lijkt Marvelous Nakamba niet goed genoeg te zijn voor datzelde Aston Villa, zit José Izquierdo op een dood spoor bij Brighton en is Arnaut Danjuma Groeneveld na lang blessureleed veroordeeld tot de Engelse tweede klasse met Bournemouth.

Naam Seizoen Naar Bedrag (in miljoen euro) 1. Wesley 2019/20 Aston Villa 25 2. Krépin Diatta 2020/21 Monaco 20 3. Arnaut Danjuma 2019/20 Bournemouth 18 4. José Izquierdo 2017/18 Brighton 15 5. Marvelous Nakamba 2019/20 Aston Villa 12 6. Carlos Bacca 2013/14 Sevilla 10 7. Obbi Oulare 2015/16 Watford 8,23 8. Anthony Limbombe 2018/19 Nantes 8 9. Maxime Lestienne 2014/15 Al Arabi 7,3 10. Björn Engels 2015/16 Olympiacos 7,1

